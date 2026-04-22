Alla arenor i fotbolls-VM 2026 - här spelas Sveriges matcher

VM 2026 spelas på 16 arenor i tre värdländer. Det blir också första gången som så många arenor delar på ett herrmästerskap. Turneringen sträcker sig över stora delar av Nordamerika. Det gör arenorna viktiga för både resor, avsparkstider och svensk bevakning.

Sverige spelar en match i Guadalupe i Nuevo León, öppningsmatchen mot Tunisien den 15 juni. De två andra svenska spelorterna är Houston, mot Nederländerna, och Arlington i Texas, mot Japan.

Matcherna sträcker sig mellan olika tidszoner, vilket gör det viktigt för svenska supportrar att hålla koll på rätt datum och tider.

VM sprids över tre länder

USA står för flest arenor

USA står för huvuddelen av mästerskapet med elva arenor. Landet får också flest matcher och flest spelorter sommaren 2026. Arenorna ligger utspridda från västkusten till östkusten, och kapaciteten spänner från 65 000 till 94 000, och många av arenornas platser väntas vara slutsålda under matcherna. Det är också i USA som finalen spelas, när MetLife Stadium i New Jersey tar huvudrollen.

Nedan är en sammanställning av samtliga VM-arenor i USA.

Mercedes-Benz Stadium ligger i Atlanta i Georgia, rymmer 75 000 åskådare och invigdes 2017.

Gillette Stadium ligger i Foxborough i Massachusetts, rymmer 65 000 åskådare och invigdes 2002.

AT&T Stadium ligger i Arlington i Texas, rymmer 94 000 åskådare och invigdes 2009.

NRG Stadium ligger i Houston i Texas, rymmer 72 000 åskådare och invigdes 2002.

Arrowhead Stadium ligger i Kansas City i Missouri, rymmer 73 000 åskådare och invigdes 1972.

SoFi Stadium ligger i Inglewood i California, rymmer 70 000 åskådare och invigdes 2020.

Hard Rock Stadium ligger i Miami Gardens i Florida, rymmer 65 000 åskådare och invigdes 1987.

MetLife Stadium ligger i East Rutherford i New Jersey, rymmer 82 500 åskådare och invigdes 2010.

Lincoln Financial Field ligger i Philadelphia i Pennsylvania, rymmer 69 000 åskådare och invigdes 2003.

Levi''''s Stadium ligger i Santa Clara i California, rymmer 71 000 åskådare och invigdes 2014.

Lumen Field ligger i Seattle i Washington, rymmer 69 000 åskådare och invigdes 2002.

Den amerikanska delen visar hur bred turneringen blir. Det märks i både publikkapacitet och geografi. Från äldre Arrowhead Stadium till nyare SoFi Stadium möts olika generationer av arenor i samma mästerskap. Det ger VM 2026 en tydlig tyngdpunkt i USA.

Kanada täcker öst och väst

Kanada har bara två arenor i årets VM, men båda får viktiga roller. Båda spelplatserna ligger i stora storstadsområden. BMO Field i Toronto i Ontario rymmer 45 000 åskådare och invigdes 2007. BC Place i Vancouver i British Columbia rymmer 54 000 åskådare och invigdes 1983.

Spelorterna ligger långt ifrån varandra och ger värdlandet en tydlig spridning. Toronto täcker östra delen medan Vancouver öppnar mot västkusten. Det påverkar också resvägarna för lag och supportrar. Kanada får därmed ett mindre men tydligt avtryck i turneringen.

Sverige spelar inte i Kanada, men de två arenorna påverkar ändå hela mästerskapet. Resor, vilodagar och sändningstider formas av att turneringen rör sig över så stora ytor. Det gör de kanadensiska spelorterna viktiga trots det mindre antalet. Färre arenor behöver inte betyda mindre betydelse.

Mexiko bjuder på klassiska scener

Mexiko får tre arenor i mästerskapet och en av dem tar emot Sverige. Den svenska spelorten är Guadalupe i Nuevo León, där Estadio BBVA står som spelplats. Dessutom spelas matcher i Mexico City och i Zapopan i Jalisco. Spelorterna visar att Mexiko får en tydlig roll i turneringen.

De mexikanska arenorna blandar stora publikytor med stark lokal förankring. Estadio Azteca är störst, men alla tre spelplatserna blir centrala för turneringens södra del. Det gör Mexiko till en tydlig huvuddel av arrangemanget.

Estadio Azteca ligger i Mexico City, rymmer 83 000 åskådare och invigdes 1966.

Estadio Akron ligger i Zapopan i Jalisco, rymmer 48 000 åskådare och invigdes 2010.

Estadio BBVA ligger i Guadalupe i Nuevo León, rymmer 53 500 åskådare och invigdes 2015.

Överblick inför turneringen

Finalen på MetLife Stadium i East Rutherford, strax utanför New York, ger mästerskapet ett tydligt avslut efter spel i 16 olika arenor. Ju bättre koll på arenorna, desto lättare blir det att följa resan genom VM. Det gäller både Sveriges matcher och hela turneringens utveckling. VM 2026 avgörs därför inte bara på planen, utan också i arenornas större sammanhang.