Nu kommer tredje delen i Michaelas Ölandssatsning – släpps inom kort

Michaela Winglycke är nu aktuell med nästa bok i serien om Öland.

Om en vecka släpps Michaela Winglyckes nästa del i Ölandsserien fysiskt i butik. "De osedda" är den den tredje boken. – Det är samma tema som tidigare med Öland, högsommar, turister, sol och bad, berättar hon precis hemkommen från Spanien.

Vimmerbyförfattaren Michaela Winglycke spenderar numera vinterhalvåret i Spanien, men kom tillbaka till Sverige i slutet av förra veckan. Tajmingen är förstås perfekt inför att hennes tredje del i "Morden på Öland"-serien släpps i handeln den 12 maj.

Boken heter "De osedda" och påminner om de två tidigare i hög grad.

– Det är samma tema som de andra med Öland, högsommar, turister, sol och bad. Men det är också mord. Det sker något under ett bröllop på Borgholms slott. En person faller ut från Jungfrutornet och polisen misstänker mordförsök. Sedan är det de vanliga ingredienserna med trassliga familjesituationer, hemligheter och lögner. Det visar sig att de flesta i bröllopssällskapet har något att dölja, berättar Michaela Winglycke.

Inspirationen till den här boken kom en sommardag när hon själv satt i Borgholm.

– Jag satt tillsammans med min syster och hennes familj lite längre bort i hamnen. Jag var förvånad över att man såg Borgholms slott så väl därifrån. "Härifrån skulle man se om någon knuffades ut", tänkte jag och så började det.

Författarsamtal i kväll

Redan under tisdagskvällen går det att lyssna på Michaela Winglycke när hon berättar om boken under ett författarsamtal på bokhandeln i Vimmerby. Då kan man också få ett signerat ex.

– Det är kul att ha det här återkommande och att den här serien släpps i maj på försommaren. Den utspelar sig ju under sommaren och jag tror att många tycker om att få en sommardeckare en gång per år. Man vet vad man får och det passar nu när alla längtar efter sommaren och man har semestern i sikte. Det är roligt att skriva den typen av deckare.

Kommer det bli fler i den här serien?

– Det finns planer på en fjärde del nästa år och jag har börjat fundera på vad den ska handla om.

Snart nytt Vimmerbymord

Hennes serie om "Vimmerbymorden" är definitivt inte ett avslutat kapitel. Redan i augusti kommer den sjunde delen där.

– Det blir lite tajtare den här gången och det beror på att den utspelar sig under sommartid. I den här serien är lite mer variation, det kan vara jul och det kan vara sommar, men den här gången blir det en sommardeckare.

Vad kan du avslöja om den boken?

– Jag kan avslöja att det handlar om fyra hus på en liten gata strax utanför Vimmerby vid Nossen. Det sker ett mord på gatan och det är samma tema igen – det är väldigt många personer som har mycket att dölja.

Hur är det att jobba med de här två serierna parallellt?

– Det är så inarbetat och så pass mycket böcker nu att jag inte blandar ihop. Jag känner till karaktärerna och platserna, men sedan jobbar jag inte varannan dag med dem. Jag gör några veckor i sträck på den ena och sedan kan jag byta. Det blir inte jobbigt på det sättet. Sedan är det såklart enklare att skriva om Vimmerby, där jag har lättare att känna in precis allt. Ölandsserien kräver lite mer frågor av mig. Jag behöver ställa fler frågor och åka dit oftare, men jag tycker att det går bra.

"Inte trött"

Hon kan också dela upp arbetet på ett annat sätt.

– Det blir lite olika tider och processer. Tycker jag det är jobbigt med redigering av den ena kan jag skriva mer fritt och lustfyllt i den andra och sedan gå tillbaka när jag är redo att vara mer nogrann igen. Så det går att växla lite beroende på vilken fas det är.

Är tanken att båda serierna ska leva vidare?

– Det är min förhoppning. Många jobbar så i dag att antingen fortsätter serien eller så gör man spinoffer. Det finns många möjligheter och att bygga vidare på någon karaktär är en sådan, men än är jag inte trött på serierna.