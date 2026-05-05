FYRA MÄN BEGÄRS HÄKTADE EFTER STÖLD PÅ KEJSARKULLEN

Fyra män har begärts häktade för stöld på Kejsarkullens återvinningscentral i Hultsfreds kommun. Foto: Arkivbild

De fyra männen som greps och anhölls misstänkta för att ha plockat på sig gods från Kejsarkullens återvinningscentral i Hultsfreds kommun i söndags begärs nu häktade för stöld.

Det var på söndagsförmiddagen som personalen med hjälp av övervakningskameror såg hur fyra män tillgrep gods, bland annat elektronikprylar, från Kejsarkullens återvinningscentral mellan Hultsfred och Målilla.

Polisen grep de fyra männen för stöld vid 10-tiden på söndagen och de blev senare samma dag anhållna med anledning av att de är utländska medborgare.

”Eftersom de är litauiska medborgare är det stor risk att de annars lämnar landet”, sa Hampus Haag vid polisen till vår tidning på måndagen.

Samtliga begärs häktade för stöld

Nu på tisdagseftermiddagen har de fyra männen begärts häktade på sannolika skäl misstänkta för stöld. Det rör sig om två män i 50-årsåldern, en man i 35-årsåldern och en man i 30-årsåldern. Det finns, enligt åklagaren, risk för att männen avviker eller drar sig undan lagföring eller straff.

Madeleine Gardefalk, assistentåklagare vid åklagarkammaren i Kalmar, är förtegen om bevisläget i det här läget av utredningen.

– Förundersökningen pågår och jag vill inte uttala mig om utredningen, säger Madeleine Gardefalk.

Vad har de fyra männen för inställning till brott?

– Det är en som erkänner brott och tre som förnekar brott.

Häktningsförhandlingen kommer äga rum i Kalmar under onsdagen.