Polisen grep man på Resecentrum i Vimmerby i eftermiddags

En man i 30-årsåldern greps på tisdagseftermiddagen vid Resecentrum i Vimmerby. Han fördes därefter till polisstationen i Kalmar.

Det var vid 17-tiden som polisen larmades till Resecentrum i Vimmerby. Detta med anledning av ett bråk mellan två män i 30-årsåldern, där den ene ska ha hotat den andre.

– Det ska ha varit ett verbalt hot där man stod och gapade och skrek på varandra. I samband med detta ska den misstänkte ha hotat målsäganden. Något fysiskt våld ska dock inte ha förekommit. Orsaken till bråket framgår inte av anmälan, berättar Leif Fransson, presstalesperson vid polisens regionledningscentral.

Den misstänkte mannen greps på platsen och fördes till polisstationen. Ärendet rubriceras som olaga hot.