BIL BÖRJADE BRINNA UNDER FÄRD – LÅGOR SLOG UT FRÅN MOTORHUVEN

Räddningstjänsten i Hultsfreds kommun har fått larm om en brinnande personbil på Skolgatan i Hultsfred.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 11.12 på fredagen.

Ärendeomfattningen bedöms vara hög. Det ska vara en personbil som brinner på Skolgatan i Hultsfred.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 11.30-tiden att det slog lågor ut från motorhuven på bilen som var under färd. Räddningstjänsten har lyckats släcka ner branden och är kvar på platsen en liten stund till för att se till temperaturen har sänkts.

Ingen person har kommit till skada och bilen kommer behöva bärgas från platsen. Vad som har orsakat bilbranden är högst osäkert.

Räddningsledaren Andreas Enberg ger en rapport om hur det såg ut på platsen.

– Det har börjat ryka från motorhuven under färd. Det gör att man stannar bilen och sedan kommer det lågor från motorutrymmet. När vi kom fram brann det i motorutrymmet, men det släckte vi ner med pulversläckare. Branden är släckt och det blev ingen fullt utvecklad brand, säger Andreas Enberg.

Den brandskadade bilen, som väntar på att bärgas, är flyttad och står inte kvar på samma ställe. Det är fritt på vägen.

Texten uppdateras.