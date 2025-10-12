JUST NU: POLISEN UTREDER GROVT BROTT KOPPLAT TILL KVÄLLENS BILBRAND

Ett grovt brott misstänks ha skett i samband med den bilbrand som inträffade väster om Vimmerby på lördagen. Strax efter klockan 23 är polisen fortfarande kvar på platsen, som nu har spärrats av.

Det var vid 19-tiden som räddningstjänst, polis och ambulans larmades till ett skogsområde intill länsväg 812, mellan Skillingarum och Gråssfall, ett par kilometer väster om Vimmerby. Tidigare i kväll uppgav räddningstjänsten att bilen var helt övertänd när man kom fram till platsen.

Strax innan klockan 20 meddelade räddningstjänstens ledningsoperatör och SOS Alarm att ambulansensom larmats tilll platsen hade lämnat utan att lasta någon patient. Uppgifter till vår tidning på lördagskvällen säger dock att minst en person ska vara drabbad i samband med bilbranden och att man misstänker att ett grovt brott har begåtts. Platsen har nu spärrats av.

Bekräftar grovt brott

På lördagskvällen är det locket på överallt. Polisens inre befäl i Kalmar bekräftar dock vissa av våra uppgifter.

– Det stämmer att vi är kvar på plats med personal för att utreda ett grovt brott och samla in uppgifter.

Har någon eller några personer skadats i samband med händelsen?

– Det kan jag inte kommentera, och jag kommer inte säga mer än att bekräfta att vi är på platsen och utreder ett grovt brott.

Du kan inte berätta något om vad som har hänt?

– Nej det kan jag inte.

Har ni någon misstänkt för det grova brottet?

– Det går jag inte in på.

”Det får du ta med polisen”

Inte heller räddningstjänsten i Vimmerby eller operatören hos SOS Alarms händelseinfo kan berätta något om vad som har inträffat.

– Nej, jag kan inte göra det. Vi fick det som ett larm om bilbrand, som vi åkte på, men vad som har hänt efter det får du ta med polisen, säger Ola Ståhlgren, räddningschef i beredskap.

Hos SOS Alarm kan man inte säga om någon har drabbats i samband med händelserna kring bilbranden.

– Det råder sekretess på allt sådant, så det får polisen eller regionen uttala sig om, säger man där.