Bil gled av riksvägen och hamnade i diket – ingen kom till skada

Foto: Ossian Mathiasson

BLÅLJUS 08 februari 2026 16.37

En singelolycka inträffade på riksväg 23/34, strax norr om flygplatsen i Hultsfred, på söndagseftermiddagen. De två drabbade personerna är oskadda. 

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 16.21 på söndagseftermiddagen.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 16.50-tiden att det är lugnt på platsen. Det ska vara halt väglag, vilket har gjort att bilen har glidit av vägen och ner i diket. 

– Bilen kom för nära plogkanten, säger räddningstjänstens ledningsaoperatör. 

Två personer färdades i olycksbilen. De har undersökts av ambulanspersonalen och kommer inte medfölja ambulansen till sjukhuset. 

Räddningstjänsten kommer vara kvar på platsen i tio minuter till. 

Texten uppdateras.

