TVÅ PERSONER UTREDS FÖR BROTT EFTER BRANDEN

Under fredagsförmiddagen larmades räddningstjänsten om en villabrand i Grägarp utanför Vimmerby. Foto: Ossian Mathiasson

Räddningstjänsten har fått larm om brand i en villa utanför Vimmerby. Enligt uppgift ska det vara en fullt utvecklad brand. – Vi är på plats med ganska mycket folk och mer folk är på väg, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Enligt larmet, som inkom vid klockan 9.40, ska det röra sig om en brand i en villa i Grägarp, utanför Vimmerby.

Ärendeomfattningen uppdaterades snabbt från medel till hög.

Uppdatering klockan 10.00:

Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör är det kraftig rökutveckling från en större villa.

– Man ser att det ryker svart, ganska kraftigt rök från byggnaden.

Hur många styrkor har ni på plats?

– Vi är på plats med ganska mycket folk och mer folk är på väg, sammanlagt ett 20-tal brandmän.

Även ambulans är på väg, men det finns inga uppgifter om att någon ska vara skadad, utan alla berörda uppges ha tagit sig ut själva.

Hur fick ni in larmet?

– Från de boende i villan, som larmade själva.

Polis är också på plats. "Det ska vara en fullt utvecklad brand på övervåningen", skriver polisen på sin hemsida.

Uppdaterad 10.25:

De nya uppgifterna nu säger att man släckt ner branden som var i rummet.

– Det är ingen pågående brand, utan vi ska ta oss upp på vinden och se så det inte är några förhöjda temperaturer, säger operatören.

Att det är lugnt där just nu, bekräftas också av vår reporter på plats.

Vid 10.50 uppges räddningstjänsten fortfarande vara på plats.

– Vi går igenom konstruktionen och vinden, och söker av med värmekamera.

Uppdatering 16.45:

Polisen har inlett en utredning om allmänfarlig vårdslöshet och två personer är uppsatta som misstänkta. Det handlar om en man och en kvinna i medelåldern. Vad som kan ha startat branden vet polisen inte.

– Det framgår inte här, säger Patric Fors vid ledningscentralen.