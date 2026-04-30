30 april 2026
Diagnosen av ung mans hjärntumör fördröjdes – händelsen anmäld

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

NYHETER 30 april 2026 11.21

En ung man åkte till akuten med neurologiska besvär, men ingen vidare undersökning gjordes då. Två månader senare konstaterades hjärntumör. Nu är händelsen anmäld.

Chefsläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter fördröjd diagnos. Det skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

Ärendet handlar om en yngre man som sökte akutmottagningen med anledning av neurologiska besvär, men ingen vidare undersökning genomfördes vid tillfället. Två månader senare återkom patienten efter nya besvär och då diagnostiserades mannen med en hjärntumör.

Åtgärder uppges vara vidtagna för att minska risken för upprepning.

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

