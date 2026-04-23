Sjöberg efter historiska resan med Visby/Roma: "Är magiskt"

Carl Sjöberg firade efter Vimmerby Hockeys avancemang till näst högsta serien 2024. Nu har han gjort om samma bedrift med Visby/Roma. Foto: Arkivbild

Carl Sjöberg gjorde det igen. Förre VH-forwarden tog klivet upp i Hockeyallsvenskan för andra gången i karriären. Med fyra mål och totalt +11 hade forwarden en viktig roll i slutspelet för Visby/Roma. – Det är magiskt. Helt underbart, säger han.

När vår tidning når Carl Sjöberg på torsdagsförmiddagen är det tydligt att firandet satt sina spår.– Nu är jag trött… Jag kom hem efter fem och gick och la mig halv sju. Det är klart vi firade och det var inte det lugnaste i omklädningsrummet. Men det var ändå rätt kontrollerat skulle jag säga.

Visby/Roma var topptippat inför säsongen, men hade en tung höst och i mellandagarna ersattes tränaren Fredrik Mälberg mot Hans Särkijärvi. Det gav en omedelbar effekt och nu är Visby/Roma klart för Hockeyallsvenskan – för första gången i klubbens historia.

Hyllar "Säckens" betydelse

Carl Sjöberg, som var med och spelade upp Vimmerby Hockey 2023/2024, menar att den tunga tiden gör avancemanget ännu mer minnesvärt.

– Att gå upp betyder extremt mycket. Det är det här man strävar efter och det blir speciellt när det blir på det här sättet. Vi var uppskrivna inför säsongen och runt jul var vi totalt nedskrivna och hade massor av skador. Just resan vi har gjort med gruppen sedan ”Säcken” kom in är häftig, säger han och fortsätter:

– Han fick ihop gruppen och har betytt jättemycket för oss. Han fick alla att sträva mot samma håll och efter jul hade vi ett poängsnitt på 2,2 i serien.



I finalserien väntade ett favorittippat Hudiksvall med osannolika 37 segrar i rad.

– Man ställde sig frågan: hur bra är de? Någonstans förstår man att de inte är omänskliga men det är svårt att veta när de nästan har gått rent. Sedan första matchen uppe i Hudiksvall när det bara smällde det och de hade 3-0 efter första. Vad är det här tänkte man då och det kändes som att det kunde gå snabbt.

Men Visby/Roma kom tillbaka och tog tre raka segrar.

–Vi märkte att de inte har fått träna försvarsspel på hela säsongen och kände att vi har dem där med vårt halvgrisiga spel, säger Sjöberg.

Hoppas på fortsättning

När han och Vimmerby Hockey tog steget upp i Hockeyallsvenskan var det via en kvalserie. Nu avgjordes det i en ren finalserie vilket gav en annorlunda upplevelse.

– Det blev en helt annan grej. I Vimmerby var det bara helt galet. Det är inte så stor skillnad på glädjen, men man kunde njuta mer och ta in mer av stunden den här gången.

Carl Sjöberg har ett 1+1 kontrakt med Visby/Roma med option att förlänga och ska sätta sig ner och diskutera framtiden med klubben den kommande veckan.

– Jag hoppas att jag blir kvar. Jag har mognat mer som person än under tiden i Vimmerby. Då kretsade hela livet runt ishockeyn och jag visste inte att man behövde stänga av och på. Nu är jag mer mottaglig och vet min roll så jag tror att jag har goda chanser att spela i Hockeyallsvenskan.