GRANNLÄNET: Bandyklubba misstogs för vapen

Bilden är en genrebild och klubban på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Bildbyrån

En mycket udda händelse inträffade i Linköping nu på lördagsförmiddagen.

Polisen kontrollerade under förmiddagen med ett större antal resurser uppgifter om att någon setts med ett vapenliknande föremål på en buss i Linköping.

I samband med insatsen stoppade polisen bland annat en buss i kontrollerande syfte.

"Efterforskning har dock klargjort att det inte rört sig om ett farligt föremål utan en trolig bandyklubba", skriver polisen på sin hemsida.

Någon anmälan skrevs därmed förstås inte.