GRANNLÄNET: Bandyklubba misstogs för vapen

Bilden är en genrebild och klubban på bilden har inget med artikeln att göra.
Foto: Bildbyrån
Polisen kontrollerade under förmiddagen med ett större antal resurser uppgifter om att någon setts med ett vapenliknande föremål på en buss i Linköping.
I samband med insatsen stoppade polisen bland annat en buss i kontrollerande syfte.
"Efterforskning har dock klargjort att det inte rört sig om ett farligt föremål utan en trolig bandyklubba", skriver polisen på sin hemsida.
Någon anmälan skrevs därmed förstås inte.