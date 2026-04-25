25 april 2026
GRANNLÄNET: Bandyklubba misstogs för vapen

Bilden är en genrebild och klubban på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Bildbyrån

BLÅLJUS 25 april 2026 11.46

En mycket udda händelse inträffade i Linköping nu på lördagsförmiddagen.

Polisen kontrollerade under förmiddagen med ett större antal resurser uppgifter om att någon setts med ett vapenliknande föremål på en buss i Linköping. 

I samband med insatsen stoppade polisen bland annat en buss i kontrollerande syfte. 

"Efterforskning har dock klargjort att det inte rört sig om ett farligt föremål utan en trolig bandyklubba", skriver polisen på sin hemsida.

Någon anmälan skrevs därmed förstås inte.

Simon Henriksson

