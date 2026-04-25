Träd blockerade väg 711 – räddningstjänsten sågade upp det

Vid 11.35-tiden hade ett relativt stort träd hamnat på väg 711 mellan Vena och Kristdala.

Tidigare under lördagen kom larm om hinder på väg. Räddningstjänsten fick åka ut till väg 711 mellan Vena och Kristdala där ett träd blåst ned på vägen.

– Det var ett ganska stort träd som flugit ned över vägen och det var totalstopp i båda riktningarna, säger Ulf Bowein vid räddningstjänsten.

Vissa köer uppstod och räddningstjänsten sågade upp trädet.

– Sedan kunde trafiken komma igång och det blev ingen större påverkan på vägnätet.

Vid 12.10-tiden ungefär var man färdiga.