Bussar ersätter tåg nästa vecka – det beror det på

Krösatågen kommer till stor del ersättas av bussar på Stångådals- och Tjustbanan nästa vecka. Foto: MostPhotos

Tänkt ta tåget nästa vecka? Då får du tänka om. Krösatågen kommer ersättas med buss till och från Linköping under vecka 24.

Det beror på att Trafikverket genomför banarbete på Tjustbanan och delar av Stångådalsbanan under nästa vecka. Tågtrafiken till och från Linköping är påverkad hela veckan och bussar kommer ersätta Krösatågen till och från Västervik samt delar av sträckan Kalmar-Linköping från 8 juni till och med 14 juni.

Mellan Kalmar och Linköping kommer Krösatågen köras som vanligt mellan Kalmar och Kisa samt omvänt. Enstaka tåg kommer att köra till Rimforsa. Från Kisa, och vid enstaka tåg från Rimfosa, kommer tågtrafiken ersättas med buss.

Bytestid i Kisa från buss till tåg mot Kalmar är 15 minuter. Bytestid i Kisa från tåg till buss mot Linköping är tio minuter. Bytestid i Rimforsa från buss till tåg och från tåg till buss är tio minuter.

Utgår från ordinarie tidtabell

Ersättningsbussarna avgår enligt en egen tidtabell under perioden.

"Tågtrafiken på sträckan avgår utifrån ordinarie tidtabell. Det är möjligt att se alla förändringar om du söker efter din resa i vår app och i reseplaneraren på vår hemsida", skriver KLT i ett pressmeddelande.

Två avgångar under veckan ersätts med buss mellan Vimmerby och Linköping samt omvänt. En mindre buss kommer att ansluta vid Vimmerby station för resenärer som reser till och från Astrid Lindgrens Värld.

Inga tåg alls mellan Västervik och Linköping

Mellan Västervik och Linköping är samtliga tågavgångar inställda under veckan och ersätts med buss. Ersättningsbussarna avgår enligt tågens ordinarie avgångstider från Västervik och Linköping.

Taxi kommer att ersätta tågtrafiken till och från Falerum. Taxifordonen ansluter till ersättningsbussarna i Åtvidaberg och Överum. Basthagen ersätts dock ej med buss eller taxi.

På stationen i Linköping kommer det finns personal på plats mellan 07.30 och 20.30 hela veckan för att hjälpa resenärer till rätt ersättningsbuss.

Måndagen den 15 juni avgår den första avgången enligt ordinarie tidtabell igen.