Insatsen avslutad – släppet föll när vägen gav vika

En timmerbil har råkat ut för en trafikolycka på Bysjövägen några kilometer nordost om Vimmerby. Inga personskador är rapporterade men släpet ska ha vält och tappat timmer i diket.

Olyckan ska ha skett i höjd med avfarten mot Boda strax efter klockan 17.

Uppdatering 17:42. Räddningstjänsten håller Bysjövägen är helt avstängd då lastbilen står halvt över vägen och släppet ligger vält i diket. Man har tre bilar på plats och det ska inte vara någon form av läckage som behöver saneras.

Under kvällen rapporterar räddningstjänsten att insatsen flöt på fint och att man fått bort ekipaget från platsen. Vägen gav vika när släpet kom lite nära kanten och släpet hamnade sedan i diket. En del timmer kan finnas kvar på platsen. Svevia har varit ute och besiktigat vägen och satt upp varningsskyltar.