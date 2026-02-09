JUST NU: Larm om trafikolycka utanför Vimmerby

Larmet om trafikolyckan kom vid 12.14 och det är en personbil som ska vara inblandad på väg 826.
Olyckan har skett norr om Vimmerby.
Artikeln kommer att uppdateras.
Uppdatering 12.48:
Enligt Magnus Svahn på Räddningstjänsten är det en personbil som har glidit av vägen.
– Det är en äldre dam som gått av vägen. Ambulansen är framme och undersöker henne och gör en bedömning, men det verkar ha gått lugnt ner i diket, säger han.
Just nu är det begränsad framkomlighet i ett körfält men i övrigt lugnt på platsen.