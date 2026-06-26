INSATSEN I LÄGENHETEN I HULTSFRED AVSLUTAD

Vid 17-tiden larmades räddningstjänsten till en brand i en lägenhet i Hultsfred. Ingen person blev skadad i samband med händelsen.

Enligt larmet, som inkom klockan 16.49, är det en misstänkt brand i en lägenhet i ett flerfamiljshus på Västra Långgatan i Hultsfred. Ärendeomfattningen är medel, i övrigt är uppgifterna knapphändiga.

Vid klockan 17.15 uppges räddningstjänsten vara framme på platsen.

– När vi kom fram till platsen var det kraftig rökutveckling, men det finns inga uppgifter om att det brunnit med låga.

Styrkan har också rökdykt och säkerställt att ingen människa var kvar i lägenheten.

Finns det någon förklaring till branden?

– Inga uppgifter om varför eller hur det startat.

Vid 19.30 meddelar räddningstjänsten att branden ska ha startat i ett badrum av okänd anledning. Det blev rökutveckling på en yta av 200 kvadratmeter. Ingen person blev skadad. Hur många personer som påverkats av händelsen är okänt. Vi har sökt räddningstjänsten lokalt utan resultat.