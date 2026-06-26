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JUST NU: KRAFTIG RÖKUTVECKLIING I LÄGENHET –

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JUST NU: KRAFTIG RÖKUTVECKLIING I LÄGENHET – "HAR RÖKDYKT"

BLÅLJUS 26 juni 2026 16.58

Räddningstjänsten fick alldeles nyss ett larm om brand i byggnad i Hultsfred.

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Enligt larmet, som inkom klockan 16.49, är det en misstänkt brand i en lägenhet i ett flerfamiljshus på Västra Långgatan i Hultsfred. Ärendeomfattningen är medel, i övrigt är uppgifterna knapphändiga.

Vid klickan 17.15 uppges räddningstjänsten vara framme på platsen.

– När vi kom fram till platsen var det kraftig rökutveckling, men det finns inga uppgifter om att det brunnit med låga.

Styrkan har också rökdykt och säkerställt att ingen människa var kvar i lägenheten.

Finns det någon förklaring till branden?

– Inga uppgifter om varför eller hur det startat.

Artikeln har uppdaterats.

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Lotta Madestam

lotta.madestam@dagensvimmerby.se

073 848 65 05

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