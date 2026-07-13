SKOGSBRANDEN OMRINGAD – ARBETET FORTSÄTTER ETT BRA TAG TILL

Räddningstjänsten bekämpar tillsammans med vattenbombande helikoptrar en skogsbrand på flera hektar mellan Hultsfred och Målilla. Foto: Privat

Räddningstjänsten i Hultsfreds kommun bekämpar en skogsbrand på flera hektar mellan Hultsfred och Målilla.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 14.02.

Enligt de initiala uppgifterna i larmet brinner det på östra sidan om Sågviken, som ligger utanför Hultsfred.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar att en inringare ser svart och grå rök från skogen. Räddningstjänsten är på väg till platsen och inte framme än.

SOS Alarm berättar vidare att man har sett rökpelaren från Virserum. Det ska skickas upp en drönare i luften.

Uppdatering 14.45:

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar det rör sig om en pågående skogsbrand. Det är fortfarande oklart hur stor omfattning det är på branden.

– Vi är på plats och jobbar i detta nu. Det är lite tidigt att säga hur stor omfattningen är, men vi har haft flera inringare som har sett det från olika håll. Det syns från långa avstånd, säger räddningstjänstens ledninsgoperatör.

Hur ser insatsen ut?

– Vi har olika stationer på plats och kommer även få stöd av helikopter.

Uppdatering 16.00:

Släckningsarbetet pågår för fullt i skogen och räddningstjänsten har ingen omfattning på branden. Helikopter har kallats in för att hjälpa till i släckningsarbetet.

Uppdatering 16.45:

Precis i anslutning till Stora Hammarsjön och vandringsleden Lönnebergaleden rasar en brand på cirka en och en halv till två hektar. Det är en svårbemästrad brand som räddningstjänsten bekämpar.

– Det är långt till branden så vi får dra slang flera hundra meter upp i skogen. Vi håller på och har inte redigt kommit runt branden, men det går år rätt håll. Vi har fått hit ett par helikoptrar som hjälper oss med vattenbombning, säger Michael Hesselgård.

Hur lyder prognosen?

– Vi funderar lite på det, men vi kommer förmodligen ha folk kvar här över hela natten i en betydligt mindre styrka. Klockan 20 tänker vi att vi ska börja byta ut personal eller trappa ner.

Uppdatering 18.30:

Michael Hesselgård berättar vid 18.30-tiden att räddningstjänsten inte har lyckats omringa och få kontroll på den växande skogsbranden.

– Det har vi inte redigt än, men vi jobbar på det, säger Michael Hesselgård.

Hur går det för er?

– Det går framåt, men det går inte så fort. Det är en jävla terräng att jobba i. Vi har förhoppningsvis spridningen åt det hållet där vi har vägen så att vi kan stoppa det där.

Hur är det att jobba i terrängen?

– Det är jobbigt. Det är inga nyheter för oss. Man är helt slut efter en dag i skogen.

Branden har växt i omfattning, enligt Hesselgård.

– Det är svårt att säga hur stor branden är, men kanske tre-fyra hektar.

Prognosen på klockan 20.00 får rivas upp helt och hållet.

– Den kommer inte hålla på långa vägar, men vi sätter en ny prognos och det blir väl framåt midnatt eller någonting. Det är rätt mycket som ska eftersläckas så det kommer ta morgondagen också.

Uppdatering 22.00:

Michael Hesselgård berättar att insatsen går framåt. Räddningstjänsten har säkrat och kommit runt branden.

– Vi har inte eftersläckt så mycket, men vi har kommit runt branden och har sjön som begränsning på ena sidan. Branden slutar i sjön på två sidor så det är tre sidor som vi har jobbat med och har använt sjön som begräsning, säger Michael Hesselgård.

Det är en brand på flera hektar som räddningstjänsten har bekämpat under dagen och fortsätter att bekämpa i natt och i morgon.

– Vi tvistar lite om omfattningen. Vi tror att den är större än fyra hektar och tittar vi på omkretsen är det 2,2 kilometer runt. Vi räknar med att det är någonstans mellan fyra och tio hektar.

Räddningstjänsten omringade och fick kontroll på branden vid 21-tiden på söndagen.

– Vi säkrar ytterkanterna först så vi inte får spridning på det. Ytterkanterna är nedsläckta så det brinner på vissa ställen inne i det redan branddrabbade området. Vi har inte gått över och släckt allting än.

Det kommer vara nio personal från räddningstjänst och fyra personal från markägaren som kommer gå och bevaka branden under natten.

– Vi kommer ta ut en ny styrka vid 06.30 i morgon bitti. Vi räknar med att det blir arbete under stora delar av morgondagen också. Vi har planerat fram till efter lunch som det ser ut nu, men det kan bli en revidering. Vi får se hur det utvecklar sig och fortsätter:

– Under alla ljusa timmar kommer vi ha personal som går runt och släcker och på natten kollar man så det inte poppar upp någonstans i ytterkant. Man jobbar två och två på olika platser runt branden så man inte skadar sig i skogen.

Vad säger du om personalens arbete?

– De har gjort ett fantastiskt arbete. Det har inte varit en grannlaga uppgift. Det är så jäkla långt från vägen upp till branden och terrängen är helt galen med höjdskillnader på fyra-sex meter och det går upp och ner som en berg- och dalbana. Man är slut när man har sprungit i skogen en hel dag på det sättet.

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