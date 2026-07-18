JUST NU: LARM OM SKOGSBRAND I VIMMERBY KOMMUN

Enligt larmet, som ringdes in vid klockan 14.48, är platsen för branden i trakten av Bomåla, några kilometer sydväst om Södra Vi

I larmtexten beskrivs ärendeomfattningen som "medel", men vi har ännu ingen ytterligare information om branden.

Uppdatering klockan 15.35:

Enligt SOS Alarm ska inringaren ha sett rök från skogen. Räddningstjänsten är på plats men har ännu inte rapporterat om läget.

Uppdatering klockan 15.50:

Enligt räddningstjänstens ledningscentral handlar det troligtvis om ett blixtnedslag. Totalt är det en yta på 45 x 8 meter som har brunnit. Spridningsrisken beskrivs som låg. Det finns ännu ingen prognos på när räddningstjänsten förväntas kunna lämna platsen.