18 juli 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Kvinna i grannkommunen allvarligt skadad efter olycka i går kväll

Foto: Genrebild

Kvinna i grannkommunen allvarligt skadad efter olycka i går kväll

BLÅLJUS 18 juli 2026 13.01

En kvinna är allvarligt skadad efter en olycka med en fyrhjuling utanför Hycklinge, Kinda kommun, under fredagskvällen.

Annons:

Enligt presstalespersonen för polisregion Öst inträffade olyckan vid 21.30-tiden på en mindre väg en halvmil norr om Hycklinge.

Två personer färdades på fyrhjulingen när man körde omkull och voltade. En av dem, en kvinna i 30-årsåldern hemmahörande i Kinda kommun, fördes till sjukhus. I en skadebulletin meddelar Region Östergötland på lördagsmorgonen att hennes tillstånd initialt bedömdes som allvarligt och att hon fortsatt är kvar på sjukhuset.

Polisen misstänker inget brott i samband med olyckan.

Annons:

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt