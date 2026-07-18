Kvinna i grannkommunen allvarligt skadad efter olycka i går kväll

En kvinna är allvarligt skadad efter en olycka med en fyrhjuling utanför Hycklinge, Kinda kommun, under fredagskvällen.

Enligt presstalespersonen för polisregion Öst inträffade olyckan vid 21.30-tiden på en mindre väg en halvmil norr om Hycklinge.

Två personer färdades på fyrhjulingen när man körde omkull och voltade. En av dem, en kvinna i 30-årsåldern hemmahörande i Kinda kommun, fördes till sjukhus. I en skadebulletin meddelar Region Östergötland på lördagsmorgonen att hennes tillstånd initialt bedömdes som allvarligt och att hon fortsatt är kvar på sjukhuset.

Polisen misstänker inget brott i samband med olyckan.