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JUST NU: Försvunnen man i Påryd hittad inatt

Foto: Bildbyrån

JUST NU: Försvunnen man i Påryd hittad inatt

KRIM 18 juli 2026 08.16

En man i 65-årsåldern anmäldes försvunnen i Påryd i Kalmar kommun under fredagen. Polisens sökinsats i natt gav resultat och mannen hittades vid liv runt 04.00. 

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Det var vid 14-tiden på fredagen som mannen senast sågs i Påryd och han kan uppfattas som förvirrad. Polisen utökade sitt sökande under kvällen och fick resultat vid fyratiden natten mot lördagen. Mannen fördes till sjukhus för kontroll.

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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