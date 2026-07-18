JUST NU: Försvunnen man i Påryd hittad inatt

En man i 65-årsåldern anmäldes försvunnen i Påryd i Kalmar kommun under fredagen. Polisens sökinsats i natt gav resultat och mannen hittades vid liv runt 04.00.

Det var vid 14-tiden på fredagen som mannen senast sågs i Påryd och han kan uppfattas som förvirrad. Polisen utökade sitt sökande under kvällen och fick resultat vid fyratiden natten mot lördagen. Mannen fördes till sjukhus för kontroll.