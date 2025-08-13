Djursdalarundan rustas upp – mer underhåll väntar

Framöver kommer mycket att fixas längs med natursköna Djursdalarundan. Naturskyddsföreningen i Vimmerby berättar att man börjat se över markeringarna men att man även vill göra i ordning vindskydden, fikaplatserna och uppdatera skyltar och kartor. Foto: Privat

Ulf Fransson från Naturskyddsföreningen i Vimmerby bekräftar att man så smått är igång med arbetet. Nu ska markeringarna göras i ordning och Lars Reijnen, som är satt att göra upprustningen, har börjat kontakta markägarna på Djursdalarundan och berättar för vår tidning att han börjat med arbetet:

- Just det, jag åker runt nu och målar om skyltar och sätter ut markeringar där det behövs. Tillsammans med markägaren röjde vi stigen till Hytt-Jons kammare förra veckan, och idag (torsdag) eller imorgon ska vi måla om skyltarna där också. Till hösten ska vi se om det är möjligt att ordna en större renovering. Djursdalarundan är så vacker och älskad av många människor, den förtjänar att återställas till sin forna glans. För mig som person är det ett sätt att hedra Torsten Ungsäter, han var drivkraften bakom rundan, och han dog tidigare i år.

Uppdatera skyltar och kartor

Enligt Ulf Fransson finns det fler potentiella renoveringsprojekt längs den cirka sju kilometer långa vandringsleden:

- Ja, nu pågår kontakten med markägarna och det finns mycket vi skulle vilja rusta upp. Vi har vindskydd som förfallit och vi vill restaurera fikaplatser. Sedan vill vi se över skyltarna och kartorna. Där finns det information som måste uppdateras.