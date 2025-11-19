Tagit upp gammal tradition – Bo, 91, fick ta emot priset

Bo Nilsson blev jätteglad för priset han fick.

Caroline Axelsson och Ulf Fransson från Naturskyddsföreningen delade ut årets naturvårdspris till Bo Nilsson i Tuna. Foto: Privat

Naturskyddsföreningen har börjat dela ut sitt natuvårdspris igen. 2025 går det till Bo Nilsson i Tuna. – Han blev jätteglad, det syntes på honom, säger Ulf Fransson, kassör och skogsansvarig för Naturskyddsföreningen i Vimmerby.

I början av 1990-talet delade Naturskyddsföreningen ut ett naturvårdspris till minne av Lars Gustavsson.

– Det är många år sedan det senast delades ut. Det började med en donation där på 90-talet och nu har fonden vuxit på sig, säger Ulf Fransson, som är kassör och skogsansvarig för Naturskyddsföreningen i Vimmerby.

I år kände föreningen att det var läge att börja dela ut Naturvårdspriset igen. Den här gången tilldelades Bo Nilsson, 91, som bor i Tuna priset. Han får ett diplom och en summa på 5 000 kronor i prispengar.

– Bos sätt att bruka sin skog har präglats av skonsam avverkning och hänsyn till naturens villkor. Resultatet är att skogen söder och öster om Gallsjön har unikt höga naturvärden och är en av de biologiskt mest värdefulla skogarna i nordöstra Småland. Skogen präglas av lång kontinuitet och har aldrig varit kalavverkad, vilket gynnat många känsliga och ovanliga arter av både växter och djur.

"Stort värde i Bos skog"

Detta gör att Bo Nilsson nu får 2025 års pris.

– För framtida generationers skull ser vi ett stort värde i Bos skog och därför vill vi ge honom det här priset.

Hur resonerar ni vid valen?

– Det finns stadgar och det ska ha anknytning till skog. Vi skannar av vad som händer i kommunen och här vid Gallsjön i Tuna jobbar man för ett naturreservat och länsstyrelsen är intresserade också. Vi vill markera att vi uppskattar hans arbete och vill bevara det arbetet.

"Syntes på honom"

Bo Nilsson blev väldigt glad för priset.

– Han är över 90 år och vi åkte dit på vinst och förlust. Han blev jätteglad, det syntes på honom. Så han var både stolt och glad över att få priset.

Nu är tanken att priset ska delas ut årligen i kommunen.

– Det finns pengar kvar att dela ut och vi ser att det kommer vara den här storleksordningen framöver också.