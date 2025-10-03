Upprustning av skolgården – lyfter frågan om konstgräsplan igen

Mycket är på gång på Astrid Lindgrens skola. Just nu pågår en upprustning av flera saker och i samband med detta lyfts frågan om att anlägga en konstgräsplan. – Då skulle vår fotbollsplan kunna nyttjas året runt och vara mer underhållsfri, säger rektorn Petra Andreassen.

En som det beskrivs efterlängtad upprustning av skolgården på Astrid Lindgrens skola är påbörjad. Arbetet inleddes med att fotbollsplanen skulle bli planare och därmed mer säker för fotbollsmatcher och andra aktiviteter.

"Arbetet med fotbollsplanen är avklarat. Den är nu avstängd i väntan på att gräset ska gro och vara tillräckligt hållbart för att spela fotboll igen. I samband med denna upprustning lyfte vi frågan igen om möjligheten att anlägga en konstgräsplan. Frågan var uppe för några år sedan och anledningen är att vår fotbollsplan skulle kunna nyttjas året runt och vara mer underhållsfri", skriver AL-skolans F-6-rektor Petra Andreassen i ett mejl.

Arbetet som pågår har inneburit att det blivit en del byggtrafik som trafikerar skolgården. Den mesta trafiken har körts innan skoldagen börjat.

"Området kring arbetsplatsen kommer att skärmas av med stängsel".

Upprustningen påbörjad

Fotbollsmålen har under tiden flyttats till en annan gräsplätt för att eleverna fortsatt ska kunna spela fotboll på rasterna. En upprustning av Tallens fritidshems utemiljö har också skett för att få till en uppgradering.

"Vi har även påbörjat upprustningen av Tallens utomhusmiljö, där en ny klätterställning har satts upp. Vi kommer även få lite andra lekredskap. Detta arbete förväntas vara klart i slutet av nästa vecka", skriver Petra Andreassen.

Det handlar om att en kompisgunga ska sättas upp och att en "snurrhatt" ska installeras samt att en befintlig och mindre klätterställning ska bytas ut.

"Vad gäller ekonomin kring denna upprustning är det ett planerat arbete sedan några år tillbaka. BUN och fastighetsavdelningen har avsatta pengar för upprustning av skolgårdar och förskolegårdar. Vinster med upprustningen är dels att vår fotbollsplan blir säker igen när vi har fyllt på med material som täcker de trädrötter som börjat titta fram. Klätterställningen och övriga lekredskap ger fler lekutrymmen samt att vi gör delar av skolgården mer tillgänglig för högstadieelever", skriver Andreassen.