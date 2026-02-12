Högstadierektorn om otäcka incidenten: "Håller alla dörrar öppna"

I fredags tog en person kontakt med barn på skolgården på Astrid Lindgrens skola och sa att man hade godis i bilen. Det framkom senare att det kan ha varit en högstadieelev. – Jag och Petra (Andreassen) håller alla dörrar öppna, säger högstadierektorn Josephine Svensson.

Vid 15.25-tiden förra fredagen kom ett utskick från skolans rektor Petra Andreassen till vårdnadshavare med barn på skolan.

"För kännedom har vi idag haft en person på skolgården som tagit kontakt med två elever och sagt att denne har godis i bilen. Barnen avlägsnade sig och kontaktade vuxen på skolgården", skrev rektorn i sitt utskick.

Skolan tog kontakt med polisen och satte in extra bemanning på skolgården.

– Det känns som att skolan har agerat, men det är jätteobehagligt. Man blir illa till mods och det känns olustigt, sa en förälder som ville vara anonym.

En förälder till ett av de drabbade barnen var inte nöjd med den information man fått från skolan.

– Vi visste inget mer än det här mejlet som gått ut till alla. Det har gjort oss skärrade. Det är ju en väldigt stor grej som har hänt och det är tråkigt att få höra det från barnen. Man hade gärna velat få höra det från rektorn innan. Jag kände på mig att det var ens eget barn, men det hade varit lugnande att få höra något från rektorn.

"Ser allvarligt på det inträffade"

Skolan har utökat med personal i sitt rastteam och all personal har fått till sig att man ska prata med sina klasser kring hur man agerar vid den här typen av händelser.

"Vi ser allvarligt på det inträffade. Vi kontaktade polis och delgav den information som vi vid tillfället fått till oss och samtidigt såg vi till att få ut fler vuxna på skolgården för att trygga upp och få fler ögon. Jag var själv ute under stora delar av dagen för att umgås med eleverna, hålla ett extra öga och bemöta eventuell oro från elever och personal", skrev rektorn Petra Andreassen i ett mejl till Dagens Vimmerby.

Hon tog också till sig av kritiken från de drabbades föräldrar.

"Jag har varit i kontakt med berörda vårdnadshavare och tar till mig av deras kritik. Jag tillsammans med personal kommer utvärdera och se till att något liknande inte sker igen. Viktigt är att berörda vårdnadshavare är de som får informationen personligen och så snart som möjligt", skrev rektorn.

"Kan ha varit så"

Då, i början av den här veckan, ville Petra Andreassen inte säga om uppgifterna om att det varit en högstadieelev som utsatt barnen stämde.

Josephine Svensson, rektor på högstadiet, som utreder detta tillsammans med sin rektorskollega säger att uppgifterna var något skiftande till att börja med.

– Den första informationen i brevet till vårdnadshavare och till polisen handlade om att det skulle ha varit en äldre man. Lite senare på eftermiddagen pekades en högstadieelev ut. Det skapade förbryllning hos personalen som hanterade situationen och inte fick ihop det, berättar Josephine Svensson.

Hon säger att man därefter började gräva i saken.

– Men det var fredag eftermiddag så vi hann inte så långt och fick fortsätta i måndags. Det är inte helt hundra klart hur det ligger till, men en högstadieelev pekades ut och det kan ha varit att det var så. Det är för otydligt dock för att vi ska kunna göra bedömningen att det inte var någon utomstående, så vi vågar inte ta ställning. Även om det lutar åt att det var en högstadieelev, så håller jag och Petra alla dörrar öppna.

Utredningen fortsätter

Rektorernas utredning har fortsatt under veckan.

– Den är pågående. Det hänger väl ihop lite med det som pågår hos mig. Att äldre elever kanske inte berättar det man ser och att man kanske inte vill skvallra. Det gör det svårt att få fram bevis för vad som är hundraprocentigt sant.

Vad tänker du ifall det var en högstadieelev?

– Man blir ledsen. Den som gjorde det kunde inte se konsekvensen och det hänger väl ihop med åldern, att man inte är helt utvecklad i sitt konsekvenstänk. Man kanske tyckte det var spännande att se vad som skulle hända, men en förhoppning är att man förmodligen inser, när man ser proportionerna, att det här inte blev bra. Man blir ledsen över att det sker och det ska inte hända. Oavsett läge var det barn som har blivit rädda och det ska man förhindra. Det är jätteledsamt om det nu är så.