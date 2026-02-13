200 föräldrar kom till mötet om situationen på skolan: "Oron kan ha blivit större"

Josephine Svensson är rektor på högstadiet på Astrid Lindgrens skola. Hon är nöjd med uppslutningen på det extrainsatta föräldramötet i veckan. Foto: Pressbild

Elever som försöker ta makten över korridorerna. En allvarlig situation har beskrivits på Astrid Lindgrens skola och det ledde till att det extrainsatta föräldramötet i onsdags kväll blev välbesökt. – Det var jättebra att vi sågs och förhoppningsvis kan det dämpa den största oron, säger rektorn Josephine Svensson.

I slutet av januari kom vår tidning över uppgifter om en i princip ohållbar situation på Astrid Lindgrens skola. I ett internt utskick slog högstadierektorn Josephine Svensson larm om att man gick mot en ohållbar situation, där ett antal elever försöker ta makten över skolans korridorer.

Det ska ha varit en rad incidenter i början av det här året och de flesta ska ha handlat om maktspel, hot och i en del fall även våld.

När det gällde en situation i ett större perspektiv, där ett antal elever ska försöka ta makten över korridorerna, ville hon tona ned när vår tidning ställde frågor om saken för ett par veckor sedan.

– Jag skulle inte säga att det är på den digniteten nu, men det finns en oro för att det skulle kunna ske om vi inte samlar ihop oss. Alla i personalen behöver hjälpas åt för att det inte ska bli så.

Är ni som vuxna i skolan på väg att tappa greppet?

– Nej, det tycker jag absolut inte. Men det är påfrestande för oss. Dels att man känner att man inte räcker till. Vi kan uppleva att vi är för få vuxna ibland, men nej, vi tappar inte greppet. Vi behöver bli mer samlade i vårt agerande och vi behöver träffas och prata om det.

"Oron större än vad den hade behövt vara"

Situationen som råder fick skolans ledning att bjuda in till ett extrainsatt föräldramöte. Det mötet ägde rum i onsdags kväll och var välbesökt.

– Överlag gick det bra och vi fick fram den information vi hade önskat. Det fanns också utrymme för vårdnadshavare att ställa frågor, uttrycka sina synpunkter och tankar i anslutning till det.

Uppskattningen är att närmare 200 vårdnadshavare fanns på plats.

– Vi hade satt fram 200 stolar och nästan alla var fyllda. Det var himla bra att det kom jättemånga föräldrar. Vi hade fått god respons innan också, där vårdnadshavare som hade förhinder hade återkopplat om det. Det var verkligen bra uppslutning. En del elever var representerade med både en och två föräldrar. Efter den första informationen delade vi upp sjuan, åttan och nian separat. Det gjorde vi mest för att man skulle känna att man tordes ställa frågor.

Märktes det att det fanns en oro över läget?

– Det gör det. Sedan måste det sägas att det också handlar om hur man skriver rubriker från er också och hur ni hade tolkat min information. Det gör det möjligt till tankar och funderingar. Man skapar sig en tanke om vad det handlar om och det kan bli större i verkligheten än vad det kanske är. Den respekten får man ha som skolledare att folk läser och tolkar. Man kan nog bli ganska orolig och den oron blir större än vad den hade behövt vara om man fått samma information i sittande stund och samtidigt kunnat ställa frågor. Läser man en sådan artikel så kan man bilda sig egna bilder och det kan lätt springa iväg.

Just därför var det väldigt bra att träffas så här pass många, menar Josephine Svensson.

– Det var jättebra att det kom så många. Förhoppningsvis kan det dämpa den allra största oron. Nu vet vårdnadshavarna att det händer grejer och att det pågår mycket insatser.

Vad hoppas du ska komma ut av det här och har ni planerat fler träffar?

– Just nu har vi inga fler föräldrainformationsmöten eller träffar planerade. Men vi kommer fortsatt ha enskilda möten med föräldrar och vårdnadshavare. Det är ett ständigt pågående arbete och det fortsätter vi med. Vi kommer också arbeta vidare kring uppföljande möten och är på väg mot en sammanfattning av mötet som var till vårdnadshavare som inte var där. Det är för att hjälpa dem som inte var där att kunna känna sig delaktiga i den trygghet vi försöker skapa.

Vad hoppas du att det här ska få för effekt?

– Absolut en lugnare arbetsmiljö och en känsla av att vi gör allt vi kan. Sedan kanske också det tar längre tid än vi önskat att få effekt, men föräldrarna ska kunna känna sig trygga med att lämna sina barn under skoltid.

"Kan bara hoppas att det fortsätter"

Rektorn Josephine Svensson är av uppfattningen att det skett en förbättring under de senaste veckorna.

– När jag gjorde det här utskicket hade det varit en extremt kort, intensiv period med incidenter på en och samma gång. När tidningsartiklarna om utskicket kom, så fick nog ett antal elever upp ögonen för det här. "Är jag med i det här?" och "Vad händer på skolan?" ungefär. Många blev frågande och undrande som inte kände igen det. Många på skolan är trygga och känner sig säkra, och har inte den här bilden. Sedan finns det en grupp som märker det, som är med i det och som också blir utsatta. Men alla märker inte av det.

Målbilden är förstås att ingen ska märka av det.

– Jag upplever att det här har lett till reflektioner och att man funderar och frågar kring det. Ungdomar i den här åldern vill utmana, ställa frågor och gärna påtala kränkningar även när det inte är så. Busiga tonåringar helt enkelt. Men jag upplever att föräldrar pratat mer med sina barn och att det börjar ge effekt på denna korta tid.

Under den senaste tiden har mellan åtta och tio elever har varit avstängda från skolan. Just nu är ingen avstängd.

– Det här var vid händelserna och jag har ingen statistik, ingen rad eller lista, men det var olika incidenter och individfall vi pratar om. Det var mycket för att vara en kort period. Sedan är det för tidigt att säga om det är mer än förra året, vi får se vad framtiden visar. Men det var väldigt mycket under en kort period och det är ju för att det varit mycket incidenter som man gör ett ingripande som en avstängning är.

Josephine Svensson vill såklart dock inte ropa hej ännu.

– Vi har haft färre incidenter och det har lugnat ned sig, det har det verkligen. Det är jätteskönt och vi kan bara hoppas att det fortsätter. Vi har ju också gjort flera insatser under perioden. Vi samverkar med föräldrateamet och Fabriken har satt in extrapersonal. Sådant hjälper också till i situationen och gör det lugnare. Det betyder mycket och vi hoppas att det här ska skapa ett fortsatt lugn i verksamheten.

