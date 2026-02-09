Rektorn efter fredagens otäcka incident: "Tar till mig av deras kritik"

Barn blev kontaktade på skolgården vid AL-skolan i fredags. Nu kommenterar rektorn händelsen. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

I fredags ska en person tagit kontakt med barn på skolgården på Astrid Lindgrens skola och sagt att man hade godis i bilen. En förälder till ett av de drabbade barnen var skärrad efter händelsen. "Vi ser allvarligt på det inträffade", skriver skolans F-6-rektor Petra Andreassen i ett mejl till vår tidning.

Det var vid 15.25-tiden i fredags som ett utskick från skolans rektor Petra Andreassen nådde vårdnadshavare med barn på skolan.

"För kännedom har vi idag haft en person på skolgården som tagit kontakt med två elever och sagt att denne har godis i bilen. Barnen avlägsnade sig och kontaktade vuxen på skolgården", skrev rektorn i sitt utskick.

Skolan tog kontakt med polisen och satte in extra bemanning på skolgården.

– Det känns som att skolan har agerat, men det är jätteobehagligt. Man blir illa till mods och det känns olustigt, sa en förälder som ville vara anonym.

En förälder till ett av de drabbade barnen var inte nöjd med den information man fått från skolan.

– Vi visste inget mer än det här mejlet som gått ut till alla. Det har gjort oss skärrade. Det är ju en väldigt stor grej som har hänt och det är tråkigt att få höra det från barnen. Man hade gärna velat få höra det från rektorn innan. Jag kände på mig att det var ens eget barn, men det hade varit lugnande att få höra något från rektorn.

Så agerar man framåt

Vår tidning lyckades inte nå F-6-rektorn Petra Andreassen i fredags, men på måndagen besvarar hon våra frågor om incidenten.

"Vi ser allvarligt på det inträffade. Vi kontaktade polis och delgav den information som vi vid tillfället fått till oss och samtidigt såg vi till att få ut fler vuxna på skolgården för att trygga upp och få fler ögon. Jag var själv ute under stora delar av dagen för att umgås med eleverna, hålla ett extra öga och bemöta eventuell oro från elever och personal", skriver rektorn i ett mejl till Dagens Vimmerby.

Hur ser du på hur barnen ifråga hanterade situationen?

"Eleverna agerade föredömligt. De avslägsnade sig från platsen och meddelade en trygg vuxen om det inträffade".

Vad gör ni framåt för att undvika att något liknande kan ske igen?

"Det första vi gjort inför denna vecka är att vi har utökat med personal i vårt rastteam. All personal har fått till sig att de ska prata i sina klasser kring hur man agerar vid sådana händelser. Vi har sedan en tid tillbaka satt upp skyltar runt vår skolgård som informerar om att skolgården inte är en allmän plats för obehöriga personer. Det är inte alla som respekterar detta. Vi arbetar dagligen med att påminna personer som genar över vår skolgård. Vi kommer fortsätta se på hur vi kan trygga upp vår skolgård med hjälp av säkerhetssamordnare och våra externa organisationer vi arbetar med", skriver Petra Andreassen.

Utreder det med rektorskollegan

Föräldern var irriterad och besviken på att de drabbades föräldrar inte fått någon vidare information kring det otäcka som skett.

"Jag har varit i kontakt med berörda vårdnadshavare och tar till mig av deras kritik. Jag tillsammans med personal kommer utvärdera och se till att något liknande inte sker igen. Viktigt är att berörda vårdnadshavare är de som får informationen personligen och så snart som möjligt", skriver rektorn.

Stämmer det att det var en elev eller elever på högstadiet som gjorde det?

"I dagsläget kan jag inte uttala mig om det. Vi har fått till oss informationen och jag tillsammans med min rektorskollega på 7-9, Josephine Svensson, utreder den information som vi har fått till oss".

Ger det som skedde några repressalier?

"Inget jag kan uttala mig om i dagsläget", skriver Petra Andreassen.

