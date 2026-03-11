Stök på AL-skolan diskuterades i fullmäktige: "Det kan vi inte acceptera"

Under måndagens fullmäktige diskuterades situationen på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby. Det var oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) som önskade svar av nämndens ordförande Lars Sandberg (C). – Det är nästan en kränkningsanmälan per skoldag. Det kan vi inte acceptera, säger moderaten.

Den senaste tiden har det rapporterats om stök och oroligheter på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby och det handlar framför allt om högstadiet. Bland annat har rektorn Josephine Svensson i mejl uttryckt oro över att elever försöker ta makten på skolan.

Det här fick oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) att ställa en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Lars Sandberg (C) i samband med måndagens kommunfullmäktige.

Gustafsson hänvisade till flera artiklar som publicerats i Dagens Vimmerby den senaste tiden och om den besvärliga situation som nu råder på skolan.

"Vi har kunnat läsa om ett stort antal kränkande behandlingar och polisanmälningar samt om rektorns oro över att en grupp elever tycks ha fått ett "övertag" på skolan. Situationerna präglas av hot, mobbning och våld. Trots närvaron av skolpersonal förekommer skadegörelse och elever vittnar om en miljö som inte känns trygg", skrev Niklas Gustafsson i sin interpellation.

Han undrade vilka föräldrar som vill skicka sitt barn till en sådan miljö och undrade vad barnen lär sig när tryggheten inte kan garanteras.

"Statistiken visar tydligt en oroande trend. Endast 63,9 procent av de senaste avgångseleverna har uppnått betygskriterierna för gymnasiebehörighet, en minskning från 82,8 procent år 2021. Enkätresultat från årskurs åtta visar endast 29,8 procent av eleverna ofta eller alltid upplever studiero och 29,1 procent anser att vuxna har god uppsyn under raster. Vidare tycker endast 35 procent av tjejerna att det är "mycket lätt" eller "ganska lätt" att få hjälp från elevhälsan, så som skolsköterskan. Dessa allvarliga omständigheter kräver omedelbara och omfattande åtgärder", skriver moderaten.

"Mycket görs redan i vardagen"

Följande fyra frågor ställde moderaten till nämndens ordförande:

* Vilka åtgärder planerar du som ordförande att ta för att förbättra ordningen och säkerheten på AL-skolan?

* Hur avser nämnden att säkerställa en studiemiljö där elever kan studera ostört och där deras rättigheter tillgodoses?

* Vilka resurser och stöd kommer att finnas tillgängliga för skolpersonal för att bättre hantera denna situation?

* Hur planerar nämnden att följa upp och utvärdera de vidtagna åtgärderna för att säkerställa förbättrad trygghet och skolresultat?

Lars Sandberg anser att förvaltningen och skolledningen gör ett omfattande och bra arbete för att säkerställa ordning och trygghet på skolan.

– Bland annat genom tydliga rutiner, elevhälsostöd och system för incidentrapportering. Nämnden och jag som ordförande har en stödjande roll genom att följa upp arbetet och säkerställa att det finns resurser. Det är även viktigt att vi som politiker baserar våra beslut på den fakta vi får från förvaltning och skolledning.

Han svarade även att man utgår från skolverksamhetens fakta och uppföljningar – och inte enbart mediabevakning – för att få en rättvis bild av den rådande situationen.

– Rektor och skolpersonal har tillgång till förvaltningens stöd, kompetensutveckling och elevhälsan med skolsköterska, kurator, psykologer och specialpedagog. Nämnden bidrar genom att säkerställa att dessa resurser finns och att personalen får stöd i sitt arbete. Det är också viktigt att uppmärksamma att mycket redan görs i vardagen för att skapa en trygg miljö. Samarbetet inom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet) är viktigt i sammanhanget.

Annons:

"Kan vi inte acceptera"

Sandberg menar också att det är viktigt att inte låta skolan bli ett slagträ i olika debatter. Man får inte heller köpa olika intressegruppers bild av läget.

– Vi följer fakta, professionens rapporter och elevernas verkliga behov för att säkerställa trygghet och en god studiemiljö. Det innebär både kortsiktiga insatser, som till exempel extra stöd i klasser där ordningen är svår att upprätthålla, snabb uppföljning av incidenter, samtal med elever och vårdnadshavare och förstärkt elevhälsostöd, och långsiktiga åtgärder såsom systematiskt utvecklingsarbete kring skolans trygghetsplaner, kompetensutveckling för personal och förebyggande arbete för att stärka studiemiljön över tid.

Det här gav ett antal följdfrågor från Niklas Gustafsson.

– Jag skrev den här interpellationen efter allt som rapporterats i media om att det är stökigt på AL-skolan och mycket incidenter. Jag ville få en redogörelse. Hur har samarbetet inom SSPF hjälpt till att förbättra situationen hittills? Stärkt elevhälsa är en del av lösningen och att förbättra tillgången till det på AL-skolan. Det är svårt för eleverna att få tillgång till tid med kurator och det är en del av den här problematiken vi läser om.

Han reagerade också på de siffror han tagit del av gällande kränkningsanmälningar.

– Det är nästan en per skoldag och det är för mycket. Det kan vi inte acceptera och det är en jätteviktig fråga.

"Finns så mycket i det"

Lars Sandberg säger att det kan låta mycket.

– 200 är mycket, men man ska veta att varje kränkningsanmälan kan vara någon säger något dumt, att någon knuffar till någon – det finns så mycket i det. Det är bra att det framkommer och att det tas på allvar, men det måste analyseras på djupet. När det gäller samarbetet inom SSPF kan jag inte redogöra för någon speciell händelse. Vi måste förbättra insatsen för elevhälsa och det återkommer vi till i våra prioriteringar, förklarade nämndens ordförande.