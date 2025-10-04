Fortsatt flera hushåll utan ström i norra länet

Många hushåll i norra delen av Kalmar län saknar just nu ström. Enligt Eons avbrottskarta handlar det om totalt 375 kunder i Kalmar län.

Värst är situationen i Västerviks kommun med 278 kunder med strömavbrott. Det rör sig i huvudsak om ett område runt Gamleby och Loftahammar.

56 kunder i Vimmerby kommun, övervägande flest i Frödinge, saknar ström. Antalet kunder utan ström i Hultsfreds kommun är sex stycken, enligt Eon.

Prognos saknas för när strömmen kan vara tillbaka och Eon vet just nu inte orsaken till strömavbrottet.

”På grund av stormen Amy och dess hårda vindbyarna så kan felavhjälpningen ta lite längre tid än vanligt. Vi sätter säkerheten först för de som arbetar ute. Vi har påbörjat felsöäkningen och gör just nu omkopplingar för att lokalisera felet och under tiden kan strömmen komma och gå. Vi kommer uppdatera med en prognos för när samtliga kan få tillbaka strömmen, så snart vi har ringat in var felet är”, skriver Eon.

Uppdatering 21.45:

Det är just nu 61 kunder i Kalmar län – 14 i Västerviks kommun och fyra i Hultsfreds kommun – som är utan ström.

För de 14 kunderna i Västerviks kommun ska strömmen vara tillbaka klockan 16.00 på söndagen.

"Stormen Amy och dess hårda vindbyar har skapat omfattande skador i elnätet under dagen. Det gör att felavhjälpningen tar lite längre tid än vanligt. Vi sätter säkerheten först för de som arbetar ute. Det gör att en del kommer fortsatt vara strömlösa under lördagsnatten. Vi kommer fortsätta arbeta under helgen och återställa leveransen till er", skriver Eon.

Det är fortsatt oklart när de fyra kunderna i Hultsfreds kommun får tillbaka strömmen.

"Vi sätter säkerheten först för de som arbetar ute. För teknikernas säkerhet så kommer arbetet avbrytas för i kväll. Men arbetet fortsätter i morgon så fort som vädret tillåter", säger Eon.

529 kunder i Västerviks kommun, 421 kunder i Vimmerby kommun och 182 kunder i Hultsfreds kommun har blivit hjälpta och fått strömmen tillbaka de senaste 24 timmarna.