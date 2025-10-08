KOMMUNEN SER UT ATT KÖPA TOMTEN EFTER RIVNINGEN

Zaagshuset i Hultsfred ska rivas och Hultsfreds kommun har fått erbjudande om att köpa fastigheten efter färdig rivning och sanering av branden. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att köpa fastigheten för 670 000 kronor. Foto: Lotta Madestam

Zaagsfastigheten i Hultsfred eldhärjades i en kraftig brand i augusti och ska jämnas med marken. Hultsfreds kommun har fått erbjudande om att köpa tomten efter färdig rivning och sanering.

Måndagen den 4 augusti började det brinna kraftigt i Zaagshuset i centrala Hultsfred som inte kommer gå att reparera efter den omfattande branden.

”Det är så pass stora skador att det inte går att rädda huset, utan det måste rivas. Dels har det brunnit i stora delar, sedan är det allt släckvatten som gör att byggnaden tagit skada, så det går inte att rädda den. Tyvärr”, sa Fredrik Wiberg, byggskadechef på LF Kalmar till vår tidning några veckor efter branden.

"Inga planer på att bygga något"

Rivningen är inte påbörjad och fastighetsägaren Dan Edlund är inte intresserad av att behålla fastigheten (Andelen 5) efter rivningen. Han har istället vänt sig till Hultsfreds kommun som har fått erbjudande om att förvärva tomten.

– Fastighetsägaren Dan Edlund har inte för avsikt att uppföra någon byggnad. Han erbjuder kommunen att förvärva tomten och så är förslaget till kommunstyrelsen. Vi har fått erbjudande från Edlund till kommunen om att förvärva tomten sedan när huset väl är rivet, säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade ärendet uppe på tisdagens sammanträde. Förslaget till kommunstyrelsen, som har möte om ett par veckor, är att besluta att köpa fastigheten för 670 000 kronor.

– Det är samma kvadratmeterpris som har gällt i andra affärer i centrala Hultsfred, säger Rosander och fortsätter:

– Det finns inga planer på att bygga något där som läget är just nu utan det blir väl en slät plan med grus eller gräs tills vidare. Behov och möjligheter till byggnation får diskuteras längre fram.

"Lämpligare att fokusera på andra platser"

Det finns i dagsläget inget behov av centrumnära bostäder eller verksamhetslokaler i Hultsfreds tätort, enligt beslutsunderlaget.

”Det bedöms inte heller finnas en marknad för de hyresnivåer som skulle vara aktuella vid nyproduktion. Det är därför lämpligare att fokusera på andra platser där högre hyror kan motiveras av potentiella hyresgäster. För de kommande 3–5 åren finns det därför inga planer för vad fastigheten kan användas till. Därför föreslås marken endast få en insådd med gräs och därmed ansluta till Köpingsparken och nyttjas som allmän plats även om planen säger kvartersmark för bostäder och handel. Det är lämpligt att pröva vilken användning fastigheten ska ha mera permanent i samband med framtida planläggning”, skriver samhällsbyggnadschefen Jens Karlsson i tjänsteskrivelsen.