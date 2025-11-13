KLART: Artist blir årets julvärd i SVT

88-åriga artisten Siw Malmkvist är årets julvärd i SVT där hon tänder ljuset och håller tittarna sällskap på julafton. Foto: Bildbyrån

Artisten Siw Malmkvist blir årets julvärd i SVT och ska presentera programmen i tv på julafton.

I dag avslöjade Sveriges Television vem som får det ärofyllda uppdraget att hålla tittarna sällskap under flera timmar på SVT på julafton.

88-åriga artisten Siw Malmkvist är årets julvärd och det är första gången som hon axlar rollen.

”Det är en varm känsla jag får av att vara värd på julafton. Det känns varmt och gott att tänka sig att jag sitter och pratar med dig som sitter där hemma och kanske sitter där ensam”, säger Siw Malmkvist vid presentationen.

Siw Malmkvists stora genombrott kom 1959 när hon vann Melodifestivalen ihop med Augustin och var värdinna med Lennart Hyland i ”Hylands hörna”. Det ledde till att hon blev en folkkär profil och fick roller som skådespelare och scenartist.

Hon är känd för många klassiska låtar och det kom nyligen en film om Siw Malmkvists liv som heter ”Siw”.