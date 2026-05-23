Trippel av Nimrod gav Tuna viktig seger och andrum

Nimrod Kibrom var på humör och gjorde tre för IFK Tuna borta mot IF Stjärnan. Foto: Simon Henriksson

Det kan ha varit en rätt definierande match. Då visade IFK Tuna styrka och slog IF Stjärnan med 3-2. – Vi krånglar till det för oss, så det satt hårt inne, säger spelande tränaren Oskar Eriksson.

Södra Vi noll poäng, Stjärnan en och Tuna fyra.

Så såg bottenstriden ut inför lördagens bottenmöte i Påskallavik. Då visade IFK Tuna styrka och vann med 3-2 mot Stjärnan och är nu sex poäng från direktnedflyttning.

Trots ett stort spelövertag var det 1-1 i paus.

– Vi lyckades sjabbla till det och fick inget andrum, utan det var 1-1 i paus. Vi kunde haft 3-0 efter första, men fick några ytterst tveksamma domslut emot oss. Det var faktiskt extremt dåligt och deras bänk såg också att det inte var offside. Vi rann igenom och kunde gjort tre, fyra mål till, säger Oskar Eriksson.

I den andra halvleken var Tuna åter det bättre laget.

– De hade inte jättemycket, men vi blir lite bekväma. Vi har bra lägen, men bränner jättebra lägen och ger dem chanser. De chansar och kastar långa inkast och kampar. De har några lägen att göra 3-3, men vi har lite tur med oss i dag. Vi lyckas hålla undan, men samtidigt lyckas vi krångla till det för oss. Vi kunde ha vunnit med 7-2 kanske.

Nimrod med alla tre

Tuna har nu skaffat sig en buffert när lite tuffare motstånd på papperet väntar.

– Nu har vi några tuffa matcher med Oskarshamn, Hultsfred och Djursdala. Vi ska försöka få med oss tre poäng därifrån och då är vi nöjda. Vi vet att vi har en hög högstanivå och taggar ofta till mot bättre motstånd. Det blir spännande och vi ska tagga till och försöka rubba topplagen.

Nibrod Kibrom gjorde alla Tunas tre mål. Bäst var dock rutinerade Ted Åström Åberg.

– Han är väldigt viktig för oss. Han river, sliter och kampar. Sedan hade han velat ha gjort två mål, men han är jättebra igen. Nimrod gör hattrick och ska få lite beröm för det också.

