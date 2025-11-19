Bion testar nytt koncept – då är det inte tyst i salongen

Elinor Knutsson har inspirerats att testa Sing Along-kvällar på Vimmerby Bio. Nu får premiären med Grease en uppföljning. Foton: Privat/Lotta Madestam

Vimmerby Bio har provat att ha en Sing Along-kväll. Det är ett populärt koncept som får sin fortsättning, nu med Mamma Mia på vita duken. – Det finns bara på tre biografer typ, och det är i storstäderna. Där blir det slutsålt hela tiden, säger Elinor Knutsson, platsansvarig.

Premiären är gjord på Vimmerby Bio. Då var det klassikern Grease som visades på vita duken. Intresset bidrar till att det blir en ny Sing Along-kväll på fredag.

– Planen är att försöka ha lite sådana här kvällar. Det är ett väldigt populärt koncept i storstäderna, där blir det slutsålt hela tiden. Vi hoppas att Vimmerbyborna ska få upp ögonen för det också, för det är en rolig grej, säger Elinor Knutsson.

Inspirerats av andra

Hon inspirerades att testa konceptet i Vimmerby efter att ha sett det på andra håll i landet.

– Jag älskar musik själv väldigt mycket och kände det här vi måste vi prova. Det finns många körer runt om i trakten, så det känns som att folk gillar musik. Det är ju bra också att använda bilsalongen till mer än bara renodlad bio. Specialvisningar är det roligaste som finns tycker jag, jag älskar jag när vi gör sådana arrangemang. Så det kändes kul att kunna erbjuda det också, så det blir lite utöver det vanliga – inte bara en vanlig biograf, utan att vi gör lite specialare.

Är precis tvärtom

Det handlar om gemenskap, glädje och att släppa loss. Normalt sett sitter man tyst i biosalongen, dessa tillfällen är det precis tvärtom.

– Vid första Sing Along-kvällen stod publiken upp i salongen och sjöng med, de blev en del av musikalen, säger Elinor Knutsson.

Hur var intresset vid premiären?

– Vi hade ett 20-tal besökare och många tyckte det var jättekul, säger biografens ägare Tina Karlsson. Det tar förmodligen lite tid att bygga upp, men man måste ju börja någonstans.

– Man vill så klart alltid ha mer folk, tillägger Elinor Knutsson, men vi tycker ändå det gick över förväntan och var en jättehärlig stämning. Folk var jätteglada efter och sa att vi måste göra fler kvällar.

Och så blir det alltså. Den här gången med Mamma Mia på vita duken.

Varför just Mamma Mia?

– Det är en klassiker tänker vi, som många i alla åldrar känner till. Vi vill det ska passa så många människor som möjligt, säger Elinor Knutsson och fortsätter:

– Vi kommer släppa nya kvällar lite efterhand, med lite olika musikaler. Vi kommer även blanda med lite nyare och modernare och tar gärna emot önskemål, om något önskar något speciellt.

Intresset blir avgörande

Det är inte bestämt i nuläget hur många Sing along-kvällar det blir, utan man provar och känner sig fram, så får man se.

– Det kanske rullar på jättelänge, det avgörs av intresset, säger Elinor Knutsson, som berättar att publiken tittar på den vanliga filmen och sjunger med till låtarna.

– Vid premiären bjöd vi på alkoholfritt bubbel och körde lite uppvärmning, så man inte skulle vara så blyg utan att alla peppade igång. Som sagt, det var en jättehärlig stämning. Nu hoppas jag det sprider sig och kommer fler.