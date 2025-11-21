Snöröjarna har fullt upp: "Ställer till det mer än vad vi tänkte oss"

För Fredrik Starenflykt blir det många timmar i traktorn denna vintriga och snörika fredag. Foto: Ossian Mathiasson

Fredrik Starenflykt och hans kollegor på gatukonkoret har fullt upp med snöröjning. Hunden Ludde håller Fredrik sällskap i hytten i samband med snöröjningen. Foto: Ossian Mathiasson

Säsongens första snöoväder orsakar problem på vägarna i Vimmerby kommun. För personalen på gatukontoret pågår ett febrilt arbete med att röja bort de stora snömängderna.

Torsdagens snöfall blev kraftigare än väntat i vårt område. På vissa håll i Kalmar län föll uppemot en halvmeter snö och Trafikverket hade förberett sig på 15 centimeter snö.

Fredrik Starenflkt, driftarbetare på gatukontoret i Vimmerby kommun, har tillsammans med sina kollegor spenderat och kommer spendera många timmar i sina traktorer och lastmaskiner för att röja bort säsongens första snöbomb.

– Det har varit väldigt mycket att se till att hålla ordning på, säger Fredrik Starenflykt.

Gatukontoret hade inte förväntat sig att det skulle komma så här mycket snö.

– Enligt prognosen hade vi tänkt att det skulle komma 10-15 centimeter snö och nu har vi ungefär 20-30 centimeter snö att hantera. Det ställer till det lite mer än vad vi tänkte oss, säger Fredrik Starenflykt.

På vilket sätt?

– När det blir mer snö tar allt längre tid. Det blir svårare att få bort snön och vi hade räknat med att vi skulle vara klara tidigare.

"Matar på så mycket vi bara hinner"

Det kraftiga snöfallet i Vimmerby kommun pågick från torsdag kväll till fredag morgon. Gatukontoret gjorde en del insatser på torsdagen när det hade fallit hanterbara snömängder.

– Vi förberedde med salt och sand i går och la i botten för att vi skulle få bort så mycket som möjligt i dag.

I dag är det fullt fokus på att röja bort de stora snömängderna.

– Personalen gick igång med sitt arbete klockan 03 i natt och började med skolor, gator och vägar och gång- och cykelvägar. Vi matar på så mycket vi bara hinner just nu.

Hur ser insatsen ut nu under resten av dagen?

– Det blir väl framåt klockan 23-00 i kväll innan vi troligtvis är helt färdiga med skottning och sandning. Jag vet att man pratar om att det ska bli tio minusgrader och får vi inte bort snön så kan det bli jobbigt. Då får vi ösa bort snömassorna med hjälp av en skopa och då blir det merjobb.

Har ni mötts av några reaktioner från Vimmerbyborna under ert arbete?

– Än så länge är det rätt lugnt, men någon har varit på mig och sagt ”varför har ni inte gått igång tidigare?”. Det är mer att många har varit tacksamma och fyllt på med vätska och godis åt mig. Det har varit väldigt tacksamt.

Vad har du för uppmaning till Vimmerbyborna för att underlätta ert arbete?

– Håll er hemma om ni inte behöver åka till stan.

"Jag fick slå tvärniten"

För Fredrik Starenflykt och hans kollegor är det inte helt lätt att hålla koll på allt som händer utanför lastmaskinen.

– Det största bekymret är att folk går både runt och bakom maskinerna och jag har ingen koll på dem. Jag hade en person som gick precis bakom bakskopan så jag fick slå tvärniten. Folk tar lite sämre hänsyn och med mer hänsyn skulle det bli bättre och lättare för oss.