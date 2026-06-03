Dansstudion firade tio år med show från underlandet

Ungefär 170 barn bjöd på en fin show när Vimmerby Dansstudio hade uppvisning i söndags. Foto: Stefan Härnström

Vimmerby Dansstudio firade tio år med en specialshow på söndagen. Istället för ett övergripande tema som man brukar köra så dansade grupperna kronologiskt igenom sagan om Alice i Underlandet inför publiken i idrottshallen. Det blev en uppvisning med bland annat vita kaniner, spelkort och tebjudningar.

Strax före klockan tre mötte vår tidning Fanny Johansson Ask från dansstudions styrelse och Ebba Lilja som berättar att alla danser hänger ihop och berättar sagan om Alice från början till slut. Fanny förklarar att Isa Reimhult från styrelsen har haft huvudansvaret att välja ut de delar från berättelsen som man använt som sedan har delats ut till de olika grupperna.

– Alla danser består av en liten del ur själva historian. Varje grupp representerar en liten del och det sker i kronologisk ordning.

Är det första gången ni sätter upp ett tema från en och samma berättelse?

– Alltså, jag har inte varit med så länge men förra året var det väl artister?

– Ja, vi har haft teman innan men inte utifrån bara en film, tillägger Ebba Lilja.

Hur många är med?

– Det är ungefär 170 barn, så det är många.