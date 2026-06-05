POJKE ÅTALAS FÖR MISSHANDEL – ELEV FICK HJÄRNSKAKNING

En elev åtalas för tre fall av misshandel på AL-skolan i Vimmerby. Foto: Jakob Karlsson

En pojke åtalas för tre fall av misshandel på Astrid Lindgrens skola. Händelserna inträffade i mars och en av de drabbade fick hjärnskakning.

Pojken har utsatt en elev för två fall av misshandel, den 9 mars respektive den 17 mars. Vid det första tillfället drog pojken den drabbade i tröjan och tryckte upp honom mot ett metallstängsel för att sedan utdela flera slag i magen. Den drabbade fick smärta och andnöd.

Misshandeln en dryg vecka senare fick värre konsekvenser. Pojken tog då ett tydligt grepp om huvudet och tryckte huvudet in i ett metallstängsel upprepade tillfällen. Den drabbade fick ”dimmig syn, yrsel, smärta, rodnad, blåmärken och hjärnskakning”.

Samma dag utsatte samma pojke en annan för misshandel. Där handlade det om ett slag i magen. Den drabbade fick ont.

Den tilltalade pojken förnekar brott. Åklagaren har flera vittnen till händelserna och det finns också journalanteckningar och fotografier bland bevisningen.

Händelserna har skett på skolgården

Båda händelserna har kretsat kring fotboll på skolgården. Vid den första ska den åtalade personen ha skjutit upp bollen på taket. Den drabbade blev då irriterad och sa "horunge". Den åtalade blev då rejält irriterad och gav sig på den drabbade fysiskt.

Vid det andra tillfället spelade de drabbade pojkarna fotboll på fotbollsplanen. Då kom den misstänkte och sa att de skulle bort därifrån annars skulle han "våldta" dem. Pojkarna vägrade gå därifrån och blev då utsatta för misshandeln.

I förhör har den tilltalade förnekat brott, men samtidigt uttryckt att han vet att han gjorde fel.