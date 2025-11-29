Många besökare när daglig verksamhet bjöd in till julmarknad

Många julklappar i bland annat trä, keramik och tyg såldes under dagen. Foto: Johanna Karlsson

Många passade på att besöka Kvarnängen under fredagens julmarknad. Foto: Johanna Karlsson

Även Kjell Klinga och Caroline Gustafsson deltog i marknaden och bidrog med sina alster. "Jättebra. De tycker om våra grejer." säger Kjell om att anordna julmarknad. Foto: Johanna Karlsson

Allt från keramik till leksaker, prydnadsföremål och julpynt fanns att köpa när kommunens olika dagliga verksamheter anordnade julmarknad på fredagen. Veronica Rosdal och Linda Johansson, till höger, har arbetat många timmar med keramik inför marknaden. Foto: Johanna Karlsson

Julmarknad med Vimmerby kommuns alla fem dagliga verksamheter har blivit en mångårig och uppskattad tradition. På fredagen var det dags för årets upplaga, och på Lundgatan 52 där dagliga verksamheten Kvarnängen håller till fylldes lokalen av hantverk i olika former och härlig julstämning.

Under hösten har kommunens olika dagliga verksamheter arbetat hårt med att skapa och tillverka keramik, konst, leksaker och julpynt till sin årliga julmarknad. Under fredagen dukades det upp till stämningsfull julmarknad på Kvarnängen.

Vid ett av borden i lokalen säljer Veronica Rosdal och Linda Johansson keramik som de arbetat med under året. De båda tycker det är roligt med marknaden, och tycker det har gått bra att sälja sina alster. Bakom marknaden ligger dock många timmars arbete med keramiken.

– Väldigt mycket jobb, säger de.

En strid ström av besökare har hittat till julmarknaden under dagen, berättar Ulrika Axelsson ur personalen och passar på att berömma alla deltagarna.

– De är så duktiga allihop, och det känns så kul att vi kan göra det här tillsammans med servicegruppen och Ekbacken och Lundgatan. Alla dagliga verksamheterna är involverade på ett eller annat sätt.

Håller öppet varje dag

För den som missade marknaden finns ändå chans att införskaffa lokalproducerade julklappar.

– Vi brukar ha både julmarknad och vårmarknad, men däremellan har vi öppet alla vardagar mellan klockan 9 och 15. Då är det inte så här fint uppdukat, men vi har vårt försäljningsskåp som man kan komma och titta i. Det är perfekt nu till jul att komma och köpa julklappar, säger Anna Liljeblad, även hon personal.

Pengarna som tjänas in från försäljningen går tillbaka till verksamheten, förklarar enhetschef Eva Sorsa.

– De går tillbaka till verksamheten så vi kan fortsätta att göra nytt pyssel helt enkelt. Lera och annat material. Allt kostar ju.