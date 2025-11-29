Många besökare när daglig verksamhet bjöd in till julmarknad

Under hösten har kommunens olika dagliga verksamheter arbetat hårt med att skapa och tillverka keramik, konst, leksaker och julpynt till sin årliga julmarknad. Under fredagen dukades det upp till stämningsfull julmarknad på Kvarnängen.
Vid ett av borden i lokalen säljer Veronica Rosdal och Linda Johansson keramik som de arbetat med under året. De båda tycker det är roligt med marknaden, och tycker det har gått bra att sälja sina alster. Bakom marknaden ligger dock många timmars arbete med keramiken.
– Väldigt mycket jobb, säger de.
En strid ström av besökare har hittat till julmarknaden under dagen, berättar Ulrika Axelsson ur personalen och passar på att berömma alla deltagarna.
– De är så duktiga allihop, och det känns så kul att vi kan göra det här tillsammans med servicegruppen och Ekbacken och Lundgatan. Alla dagliga verksamheterna är involverade på ett eller annat sätt.
Håller öppet varje dag
För den som missade marknaden finns ändå chans att införskaffa lokalproducerade julklappar.
– Vi brukar ha både julmarknad och vårmarknad, men däremellan har vi öppet alla vardagar mellan klockan 9 och 15. Då är det inte så här fint uppdukat, men vi har vårt försäljningsskåp som man kan komma och titta i. Det är perfekt nu till jul att komma och köpa julklappar, säger Anna Liljeblad, även hon personal.
Pengarna som tjänas in från försäljningen går tillbaka till verksamheten, förklarar enhetschef Eva Sorsa.
– De går tillbaka till verksamheten så vi kan fortsätta att göra nytt pyssel helt enkelt. Lera och annat material. Allt kostar ju.