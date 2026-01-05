Mjölkersättning återkallas – här är orsaken

Néstle återkallar följande produkter:
NAN Pro 1, 800 g i pulverform, batchnummer 51660346AD, 52630346AC, 52630346AE, 51200346AL och 51730346AA.
NAN Pro 1, drickfärdig 200 ml singelpack, batchnummer 52860295M.
NAN Pro 1, drickfärdig 200 ml multipack 6st, batchnummer 53020295M.
NAN Expertpro Sensitive 1, 800 g i pulverform, batchnummer 51320346AF, 51690346AB, 52670346AD.
Nan Expertpro Sensitive 1, drickfärdig 200 ml singelpack, batchnummer 53020295M, 53030295M, 53080295M.
Nan Expertpro HA 1, 800 g i pulverform, batchnummer 52810742F1, 51690742F4.
Alfamino Junior, 400 g i pulverform, batchnummer 52750017Y3, 51620017Y1.
Alfamino, 400 g i pulverform, batchnummer 51670017Y1, 51120017Y2.