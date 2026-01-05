05 januari 2026
Mjölkersättning återkallas – här är orsaken

Nestlé återkallar mjölkersättning. Foto: MostPhotos

NYHETER 05 januari 2026 13.35

Storföretaget Nestlé återkallar nu mjölkersättning av varumärkena NAN och Alfamino.

Återkallelsen beskrivs vara en försiktighetsåtgärd. Detta på grund av potentiell förekomst av cereulid, som är ett toxin som produceras av mikroorganismen Bacillus cereus, från en olja som har använts som ingrediens i de berörda produkterna.

Det skriver Nestlé i ett pressmeddelande. 

Företaget återkallade redan i december flera av de nu återkallade produkterna. 

"Vi beklagar det inträffade och ber om ursäkt för eventuella besvär som orsakats", skriver Nestlé. Konsumenter som köpt produkterna uppmanas att inte konsumera dem. 

Fakta

Återkallad mjölkersättning

Néstle återkallar följande produkter:

NAN Pro 1, 800 g i pulverform, batchnummer 51660346AD, 52630346AC, 52630346AE, 51200346AL och 51730346AA.

NAN Pro 1, drickfärdig 200 ml singelpack, batchnummer 52860295M.

NAN Pro 1, drickfärdig 200 ml multipack 6st, batchnummer 53020295M.

NAN Expertpro Sensitive 1, 800 g i pulverform, batchnummer 51320346AF, 51690346AB, 52670346AD.

Nan Expertpro Sensitive 1, drickfärdig 200 ml singelpack, batchnummer 53020295M, 53030295M, 53080295M.

Nan Expertpro HA 1, 800 g i pulverform, batchnummer 52810742F1, 51690742F4.

Alfamino Junior, 400 g i pulverform, batchnummer 52750017Y3, 51620017Y1.

Alfamino, 400 g i pulverform, batchnummer 51670017Y1, 51120017Y2.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

