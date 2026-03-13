Används till kaffe – nu återkallar Arla mjölkdryck

Det används ofta till kaffe. Nu återkallar jätten Arla sin laktosfria mellanmjölksdryck med 1,5 procents fetthalt. Återkallelsen gäller alla förpackningar med bäst före-datum 14 februari 2027 och linjekod T5.

Orsaken till återkallelsen är en kvalitetsavvikelse i en del av tillverkningsprocessen för produkter med lång hållbarhet, vilket gör att innehållet inte lever upp till Arlas kvalitetskrav.

Alla Arlas kunder har blivit informerade och berörda förpackningar har stoppats för försäljning.

"Som en försiktighetsåtgärd återkallar Arla därför förpackningarna och uppmanar konsumenter som köpt produkten att inte konsumera innehållet utan att slänga förpackningen", skriver Arla.

Dock menar man att det inte finns någon anledning till oro för den som redan konsumerat produkten. Återkallelsen gäller också en begränsad del av produktionen och förpackningarna har endast varit ute hos kunder en kort period. Enligt Arla är sannolikheten att de nått konsumenter därför mycket liten.

"Om en avvikande produkt mot förmodan har konsumerats kan det som mest handla om milda magbesvär inom ett dygn", skriver Arla.

Företaget ser allvarligt på det som inträffat och fortsätter nu att utreda saken.

"Det är viktigt att alla konsumenter känner sig trygga med Arlas produkter", skriver man.