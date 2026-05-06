Ätbara produkter återkallas – finns risk för metallbitar

Nu väljer storföretaget Axfood att återkalla dubbla produkter. Detta eftersom att det finns risk att produkterna innehåller metallbitar.

Det rör sig om Eldorado djupfrysta Fisk Nuggets 500 gram och Gastrino djupfrysta Fisk Nuggets 1,8 kilo som återkallas av säkerhetsskäl.

Detta beror på att metallbitar hittats i en förpackning av Eldorados Fisk Nuggets. Samtliga bäst före-datum av produkten återkallas och Gastrinos Fisk Nuggets, som produceras vid samma anläggning, återkallas också eftersom det inte kan uteslutas att även den produkten innehåller metallbitar.

Produkterna har funnits till försäljning i flertalet av Axfoods butikskedjor, men är nu spärrade för försäljning och går inte längre att köpa.

– Vi ser väldigt allvarligt på det här och utreder nu med leverantören hur det kunnat ske och hur vi kan säkra att det inte inträffar igen, säger Axfoods kvalitetschef Susanna Wadegård.

Alla konsumenter som köpt de aktuella varorna uppmanas att återlämna dem till butiken för ersättning. Inga skador har rapporterats i samband med detta. Bland butikskedjorna i Axfood ingår bland annat Willys, Hemköp, City Gross och Tempo.