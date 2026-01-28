Fler frysta gubbar återkallas – det beror det på

Det var den 19 december som Ica återkallade Ica Basic frysta jordgubbar. Nu utökas återkallelsen och omfattar även produkter med bäst före-datum den 13 april 2027 med batchnummer I25 286. Sedan tidigare har produkter med samma bäst före-datum och batchnummer V25 286 återkallats.

Orsaken till återkallelsen är att för höga halter pesticid (bekämpningsmedel) har påträffats.

– På Ica gör vi noggranna kvalitetskontroller av alla produkter vi sätter på marknaden. Vi ser allvarligt på det inträffade och utreder nu tillsammans med leverantören hur detta kunnat ske och hur vi säkerställer att det inte händer igen, säger Niklas Karlsson, kvalitetschef på Ica Sverige.

Ica beklagar det inträffade och uppmanar kunder som köpt produkten att lämna tillbaka den till den butik där den köptes.