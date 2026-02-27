27 februari 2026
Populär chokladkaka återkallas – kan innehålla hårdplast

NYHETER 27 februari 2026 19.39

En populär chokladkaka kallas åter. Detta då den kan innehålla hårdplast.

Det rör sig om ett mindre antal förpackningar av Mondeléz produkt Marabou Japp 160 gram. 

"Säkerheten för våra konsumenter och kvaliteten på våra produkter har högsta prioritet. Konsumenter som har köpt Marabou Japp med angivet utgångsdatum och batchnummer ombeds därmed returnera produkten till butiken där de köpt den för återbetalning", skriver man i ett pressmeddelande.

Orsaken till återkallelsen är att förpackningarna kan innehålla hårdplast.

"Återkallelsen påverkar inte några andra Mondeléz- eller Marabouprodukter. Vi ber uppriktigt om ursäkt för eventuella besvär", skriver man vidare.

Produkterna som berörs har bäst före datum 5 juli i sommar. Batchnumrena är OUV0254051 respektive OUV0254052.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

