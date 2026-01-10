Delar drömmen om att bli skådis – "Skulle bli glad för den andres skull"

Av 350 sökande barn valdes 80 ut till lördagens audition. Foto: Lotta Madestam

Joel, Elsa, Alice, Astrid, Mila och Freya på väg tillbaka från audition. Foto: Lotta Madestam

Tilde Skiöld från Vena får hjälp av mamma Sofie Hjelm att sätta på nummerlappen inför audition. Foto: Lotta Madestam

Elvira Andersson och syskonen Otto och Ellie Gånge, alla Vimmerby, har sökt tidigare, både en, fyra och tre gånger. Nu hoppas de alla på en sommar i parken, som barnskådespelare. Foto: Lotta Madestam

Cornelia Karlsson från Rimforsa kom till ALV:s audition tillsammans med mamma Anna Karlsson. Foto: Lotta Madestam

Wilma Fredriksson Vidergren från Hultsfred får de första instruktionerna från Almida Svensson, som är barnansvarig. På bilden också Wilmas mamma Kajsa Hermansson. Foto: Lotta Madestam

Joel och Alice Antonsson från Storebro fick bra pepp av pappa Fredrik och mamma Emelie. Nu hoppas alla fyra på positivt besked. Foto: Lotta Madestam

Noa Bloom, 8 år från Hultsfred, skulle gärna vilja ha en dröm som Emil i Lönneberga. ”Det är roligt med alla hyss”. Foto: Lotta Madestam

Greta Corneliusson från Vimmerby hade inspirerats av storasyster Ruth att söka en roll i Astrid Lindgrens Värld. Båda var ödmjuka och sa att de skulle bli glada för varandras skull om den andra lyckas. Foto: Lotta Madestam

Några som vill spela Emil, en annan Pippi och så några Lisabet. Det finns en önskan och stor dröm om att få bli barnskådespelare i Astrid Lindgrens Värld. Det märktes tydligt på dagens audition. – Det hade varit roligt att få ett jobb, men det är roligt också att vara här, sa Ruth Corneliusson som kom tillsammans med lillasyster Greta.

Runt 350 barn sökte, bara 80 valdes ut till lördagens barnaudition. De kom gruppvis, taggade på att få visa att man passar bra för någon av rollerna. Sammanlagt finns det tolv stycken, två fler i år eftersom ALV bygger en ny Junibacken-miljö.

"De nya rollerna betyder att nålsögat är lite större i år. Det är den största rollsättning jag varit med om, sedan jag började. Det är största chansen på många år", sa teaterproducent Johanna Rotebäck inför lördagen.

För Elvira Andersson, 9 år från Vimmerby, var det andra gången hon sökt jobb som barnskådespelare.

– Jag tyckte det var jättekul förra gången, så det är kul bara att vara här, sa hon medan hon väntade på sin tur.

För Tilde Skiöld, 7 år från Vena, var det däremot premiär. Men det märktes inte, det var inga direkta fjärilar i magen.

– Det känns bra. Helst skulle jag vilja spela Lisabet, sa Tilde som kom i sällskap med mamma Sofie Hjelm.

Är Tilde en teaterapa?

– Hon gillar sång och dans i alla fall, sa Sofie.

Noa Bloom, 8 år från Hultsfred, tycker det är jätteroligt med teater. Det skulle han gärna velat pyssla med på fritiden. Så det var naturligt för honom att söka en barnroll i ALV.

– Det är andra gången jag är här. Det är lite pirrigt, men nu är jag lite mer van.

Vad skulle du helst vilja få för roll, om du fick välja?

– Emil i Lönneberga, det är roligt med alla hyss.

Mycket tid i parken

Barnen som sökt till audition tillbringar mycket tid i parken om somrarna förstod man. Som publik hittills, så drömmen om att få stå på scen hålls levande när man ser hur roligt alla barnskådespelare har det.

– Storebror Bastian spelar teater, så vi har varit här och tittat många gånger. Jag skulle också vilja jobba här, sa Ellie Gånge, 10 år från Vimmerby, som fick medhåll av brorsan Otto Gånge, 11 år. Båda har sökt flitigt, tre respektive fyra gånger.

– Vi har gått vidare alla gånger, men inte fått en roll.

Så vad ska ni göra idag, för att komma ännu längre?

– Sjunga starkt och visa att jag kan dansa, säger Ellie, som helst skulle vilja spela Emils lillasyster Ida.

”Roligt att vara här”

Systrarna Greta, 9, och Ruth, 11, Corneliusson från Vimmerby, var också kallade till audition. För Ruth var det andra gången.

– Det hade varit roligt att få ett jobb, men det är roligt också att vara här, säger Ruth.

I år var Greta inspirerad att söka också, så nu delar de drömmen om ett sommarjobb i sagoparken.

Men någon konkurrens fanns inte, utan båda systrarna var lika ödmjuka.

– Jag skulle vara glad för den andras skull, sa Ruth.

– Jag också, sa Greta.

– Det är ju en upplevelse och en rolig dag, oavsett hur det går och det är ett sätt att testa sina gränser och känna att man klarar det. Det växer man med till en annan gång, inflikade mamma Janna Corneliusson.

Grupperna avlöste varandra

Efter ett par timmar kom första gruppen ut. I den fanns bland andra syskonen Joel och Alice Antonsson från Storebro. Det var premiär för båda.

– Jag var inte så nervös, mest peppad, sa Alice.

Hur var det att gå på audition?

– Det var jättekul, helst att leka lekar, sa Alice.

– Jag tyckte det var roligast att göra dansen, sa Joel när de kom ut till mamma Emelie och pappa Fredrik som suttit och väntat i Stadsmästargården under tiden.

– Vi är mycket i parken om somrarna, det vore jättekul och härligt om de fick en roll, sa Emelie och Fredrik uppmuntrande.