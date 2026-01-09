Hundratals vill bli barnskådis – glädjande nyhet för de som drömmer om en roll

Teaterproducent Johanna Rotebäck söker fler barnskådespelare än någon gång tidigare eftersom nya Junibacken får två nya roller. Foto: Lotta Madestam, arkivbild

Konkurrensen är stentuff. Många är de som drömmer om att bli barnskådespelare i Astrid Lindgrens Värld. I år kan teaterproducent Johanna Rotebäck glädja de sökande med att det finns två nya karaktärer. – Så i år är nålsögat lite större, säger hon.

På fredagen var Johanna Rotebäck, i sin roll som teaterproducent, fullt upptagen inför helgens barnaudition.

Runt 350 barn har sökt en roll som barnskådespelare i sagoparken. Av dem har 80 kallats till morgondagens audition.

– Vi träffar även de som var skådespelare förra året i kväll. De har en egen ansökan. Det är ett jättestort intresse att fortsätta, och vi gör vårt första urval bland de som jobbat tidigare, så vi brukar säga att vi behöver åtta-tio nya barn varje år, säger Johanna Rotebäck.

Två nya roller i år

Det behövs sammanlagt 36 barn till tolv olika roller. Det är två fler än det brukar vara.

– Vi bygger ju en ny Junibacken-miljö, så det tillkommer två nya roller med Lus-Mia och hennes lillasyster Mattis. Så vi vet redan nu att vi kommer behöva sex nya barnskådespelare bara där, eftersom vi har tre barn på varje karaktär, säger Johanna Rotebäck och fortsätter:

– Extra roligt att det är just tjejroller, för tjejer brukar ha det svårare att komma in eftersom det är flest tjejer som söker. Så det är tjejernas år i år.

Ni hör själva. Nålsögat är inte stort.

– Men de nya rollerna betyder att nålsögat är lite större i år. Det är den största rollsättning jag varit med om, sedan jag började. Det är största chansen på många år.

Vad tittar ni efter när ni väljer ut skådespelare?

– Lite närheten till Vimmerby, det tycker vi är viktigt för att de ska orka. Men också vilken ålder man har, och vilken längd eftersom vi har många syskonroller.

Vilken karaktär skulle du säga är mest poppis?

– I år skulle jag säga att många nog vill vara i Junibacken, eftersom det blir nytt där. Annars är det nog ganska jämnt mellan karaktärerna. Men barnen söker inte hit för en specifik roll, utan det är vi som rollsätter, och de brukar bli glada för vad de får.

Annons:

Nästan dubbla antalet i nästa gallring

Under lördagen fokuserar man mest på att leka och försöka locka fram det bästa ur alla barn. Alla får också sjunga en sång.

Redan i morgon sker även en första gallring. Johanna Rotebäck vill trycka på att mycket handlar om tur, att man råkar ha rätt längd just i år, kontra vad de letar efter. Var luckorna blir helt enkelt.

– Eftersom vi har sex nya roller att fylla, kommer vi kalla ännu fler till det vi kallar callback. Vi brukar kalla ungefär 25 barn, men kommer kalla 40 i år. Då går vi in mer i teaterbiten, och jobba mer med regimoment och sådana saker.