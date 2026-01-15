LÄRARE HAR VARIT AVSTÄNGD – JOBBAR INTE JUST NU

Anders Eriksson har varit tillförordnad skolchef i Vimmerby. Han hanterar ärendet med läraren som varit avstängd. Foto: Simon Henriksson

Under december månad var en lärare på en skola i Vimmerby kommun avstängd. Läraren är inte i tjänst nu heller, men skolledningen vill inte kommentera varför.

Enligt uppgifter till vår tidning ska en lärare på en skola i Vimmerby kommun blivit avstängd. Detta utan att vårdnadshavare och andra fått någon information om varför.

Enligt samma uppgifter ska läraren inte heller jobba kvar på skolan.

Rektorn på skolan säger sig inte kunna uttala sig i personalärenden och hänvisar alla frågor till Anders Eriksson, som var tillförordnad skolchef innan Jabil Seven tillträdde. Han har varit den som hanterat ärendet.

Han bekräftar att en lärare varit avstängd, men vill i övrigt inte säga särskilt mycket. Läraren var avstängd under december månad.

– Personen har varit tillfälligt avstängd under utredningens gång. Det var nu i december. Uppgiften om att en lärare är avstängd nu är felaktig, annars kan jag inte säga så förskräckligt mycket. Vi har en process och ett personalärende på gång. Så mycket mer än så vill jag inte säga. Ingen är avstängd och ingen är uppsagd, men vi jobbar i ett personalärende, säger Anders Eriksson.

Vad händer i ärendet nu?

– Nu fortsätter utredningen och vi jobbar vidare på den. Det här handlar om en enskild individ och med respekt för den enskilde vill jag inte säga mer.

Är läraren tillbaka i tjänst?

– Man jobbar inte just nu.

Innebär det att läraren själv sagt upp sig?

– Den uppgiften får vi vänta med att kommentera tills ärendet är färdigutrett. Det hanteras av HR och jag vill inte gå in på några detaljer.

"Ofta sammanhanget"

Det finns inga misstankar om något brottsligt i sammanhanget.

– Nej, det är inget sådant.

Så det har med själva utövandet av arbetet som lärare?

– När man gör en sådan här utredning är det sällan en enskild detalj det handlar om. Det är ofta sammanhanget och att det pågått under en tid, men den informationen håller vi för oss själva tills utredningen är färdig.

När kan utredningen vara färdig?

– Inom den närmaste framtiden. Vi tror att vi kan komma vidare i processen ganska snabbt.

Kan du berätta mer när utredningen är färdig?

– Normalt sett hänger man inte ut en enskild medarbetare och jag kommer inte berätta detaljer. Med respekt för den enskilde tycker jag inte att man gör det. Har den personen intresse av att gå ut media, så får det vara upp till den personen att göra det.