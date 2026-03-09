LÄRARE I VIMMERBY UTKÖPT FÖR MILJONBELOPP AV KOMMUNEN

Kommunen har lagt cirka två miljoner på att köpa ut en lärare. Varför vill ingen säga. Foto: MostPhotos

Kommunen har lagt närmare två miljoner kronor på att köpa ut en lärare. Totalt handlar det om 32 månadslöner efter en enskild överenskommelse. Varför vill ingen säga. – Jag väljer att inte säga något, säger Anders Eriksson, som under en tid var tillförordnad skolchef.

Tidigare i år rapporterade vår tidning om att en lärare på en skola i Vimmerby kommun stängts av. Detta utan att vårdnadshavare och andra fått någon information om varför.

Rektorn på skolan hänvisade alla frågor till Anders Eriksson, som var tillförordnad skolchef innan Jabil Seven tillträdde, och som har varit den som hanterat ärendet.

Anders Eriksson bekräftade att läraren varit avstängd, men ville i övrigt inte säga särskilt mycket.

– Personen har varit tillfälligt avstängd under utredningens gång. Det var nu i december. Uppgiften om att en lärare är avstängd nu är felaktig, annars kan jag inte säga så förskräckligt mycket. Vi har en process och ett personalärende på gång. Så mycket mer än så vill jag inte säga. Ingen är avstängd och ingen är uppsagd, men vi jobbar i ett personalärende, sa Anders Eriksson då.

Han förklarade också att utredningen fortsatte, men av respekt för den enskilde ville han inte säga något mer.

– När man gör en sådan här utredning är det sällan en enskild detalj det handlar om. Det är ofta sammanhanget och att det pågått under en tid, men den informationen håller vi för oss själva tills utredningen är färdig.

"Väljer att inte säga något"

Varför läraren varit avstängd har varit höljt i dunkel och nyligen ville Anders Eriksson inte svara något alls på hur utredningen har gått och vad som hänt i ärendet. Han bekräftade dock att det inte rörde sig om några brottsliga misstankar i sammanhanget.

– Vi har avslutat ärendet, men det rör en enskild person och därför är jag inte beredd att kommentera något särskilt.

Är läraren tillbaka i tjänst?

– Jag kommenterar inte det. Det rör en enskild person och av hänsyn till det väljer jag att inte säga något.

Vad kan du säga om vad utredningen visade?

– Jag kommenterar inte det.

Har ni köpt ut medarbetaren?

– Jag har inga kommentarer till vilka åtgärder det har lett fram till.

Köps ut för 32 månadslöner

Nu kan vår tidning avslöja att en enskild överenskommelse, alltså ett utköp, skett och detta på högsta nivå inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Uppgifterna vi tagit del av handlar om att man på arbetsgivarens initiativ fattat beslut om en överenskommelse som ger läraren 32 månadslöner. Totalt för kommunens del, om man räknar in sociala avgifter, handlar det om cirka två miljoner kronor för att köpa ut läraren. Personen får dessutom ta ett nytt jobb utan att ersättningen påverkas.

När vi frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande Lars Sandberg (C) om utköpet och utredningen är det i princip inga kommentarer som gäller.

– Som du vet kan jag inte alls uttala mig i ett enskilt ärende, säger nämndens ordförande Lars Sandberg.

Men han bekräftar att det rör sig om ett utköp.

– Jag känner till det hela, men mer kan jag inte säga. Jag kan inte uttala mig i det enskilda ärendet.

Vad tänker du om att man lägger två miljoner kronor på att köpa ut en lärare?

– Det är klart att två miljoner kronor är mycket pengar, det håller jag med om. Men jag kan inte gå in på varför.

"Inget av det här är klokt"

En person med insyn i skolan är helt chockad över det som hänt.

– Det började med att läraren blev avstängd i 30 dagar. Varför vet vi inte, men det skulle göras en utredning. Sedan har man sagt att det pågått en utredning, men det gjordes aldrig någon utredning. Ingen säger något om vad det här beror på och ingen får någon förklaring. Det är som att läraren straffas för något, men varför ingen utredning har gjorts kan man verkligen undra. Det framgår inga skäl och det finns ingen utredning att visa. Att de inte vill kommentera något är ju bullshit, säger personen vår tidning pratat med som vill vara anonym.

Enligt den här personen fick andra reda på att läraren sagt upp sig i mitten av januari från rektorn. Detta trots att läraren, efter förhandling med kommunen, sa upp sig först i slutet av januari.

– Inget av det här är klokt. Ingen har anklagat läraren för något och allt det här har skett helt utan någon förklaring från någon.

Personen tycker inte det är klokt att kommunen köpt ut läraren för det här beloppet.

– Det är en ekonomiskt tuff situation i kommunen och man kan få ganska mycket läromedel för de här pengarna. Det går inte att förstå det här, säger hen.

Vi har varit i kontakt med berörd lärare som inte vill kommentera ärendet alls.