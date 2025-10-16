Nämnden går mot plus: "Visat på ökad ekonomisk mognad"

Minus 750 000 kronor i maj. Nollresultat i augusti. Den senaste prognosen visar ett överskott mot budget på 300 000 kronor. Flera delar pekas ut som förklaringar. – Rektorerna har visat på ökad ekonomisk mognad, säger tillförordnade skolchefen Anders Eriksson.

I många år var barn- och utbildningsnämndens ekonomi i totalt fritt fall. Senaste åren har man fått bättre ordning på siffrorna och även i år ser det mer positivt ut.

När det gäller budgeten för 2025 pekade prognosen i maj mot -750 000 kronor. I augusti var prognosen ett nollresultat och nu handlar det om ett plusresultat gentemot budget på 300 000 kronor.

Hela nämndens budget är på 430 miljoner kronor.

– Det är en promille av budgeten, men vi ser lite effekter av avvecklingen av Brännebro skola. Sedan har rektorerna varit väldigt ekonomiskt medvetna och återhållsamma. Man har visat på en ökad ekonomisk mognad och fått stöd av controller här för att följa upp sin budget. Det påverkar och även IKE:n gällande gymnasiet ser bättre ut. Gymnasiet håller sin budget och det bidrar till ett bättre resultat, säger tillförordnade förvaltningschefen Anders Eriksson.

"Resultatet av medveten styrning"

Samtidigt överskrider man budgeten gällande vissa av sina verksamheter.

– 300 000 kronor är förstås pengar, men sätter man det i perspektivet av hela vår budget så är det väldigt lite.

Det är något helt annat än för ett antal år sedan?

– Vi har kommit tillrätta med de stora underskotten vi hade tidigare och det är resultatet av medveten styrning och rektorernas ökade kunskap och medvetenhet. Man har fått hjälpverketyg att följa upp sina budgetar regelbundet.