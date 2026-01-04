Skulle komma tidigt 2025 – kriterier för skolorna saknas ännu

Ännu finns ingen riktlinje för hur liten en skola i Vimmerby kan bli innan den ska läggas ned. Foto: MostPhotos

I början av 2025 skulle kriterierna för hur liten en skola kan bli komma. Det har dock fortfarande inte skett. – Det är ingen jättepanik, säger nämndens ordförande Lars Sandberg (C).

På alla hjärtans dag 2024 kom beskedet från den rödgröna majoriteten att samtliga skolor i kommunen skulle bevaras. Exakt ett år senare gjorde skolbarnen på Brännebro skola i Gullringen sin allra sista dag.

Under förra året lyfte också majoritetens främsta företrädare fram att det behövde tas fram en gräns för hur liten en skola kan få bli.

– Vi har låga födelsetal och därför blir det generellt sett aktuellt. Vi behöver komma fram till hur liten en skola kan vara. Det är en analys som ska göras, var beskedet från både Peter Karlsson (C) och Lars Johansson (V).

"Någonstans missades det här"

Det skulle inte bli en helt ny utredning, men en riktlinje för skolornas storlek skulle tas fram. Vid våra omfattande halvtidsintervjuer under slutet av förra året meddelade Peter Karlsson att kriterierna, eller riktlinjerna om man så vill, skulle komma i början av 2025.

Nu summerar vi snart det här året och då saknas fortsatt några särskilda bestämmelser eller riktlinjer. I våras meddelade Lars Sandberg (C) att det skulle kallas till möten på alla orter, men att man ännu inte kommit igång med detta.

– Någonstans missades det här och kommunledningen hann påbörja de här turerna. Jag hade tänkt följa med på dialogturerna, men jag har inte åkt med på någon. Vi vill lägga upp det så vi besöker alla orter i samband med detta, säger Lars Sandberg (C), ordförande i nämnden, nu i december.

"Törs inte lova innan valet"

Han känner dock ingen stress över detta.

– Det är ingen jättepanik och det är ingen mer skola som är i riskzonen just nu. Sedan vore det bra att göra det här, ha något att utgå ifrån och se till att alla är överens om detta. Det vore skönt för alla.

Går det att säga något mer om antalet eller någon numerär?

– Det enda som är säkert är att det inte finns någon forskning vad gäller det exakta antalet. Vissa kommuner har satt ett nummer på ett antal elever som måste finnas. Exakt var det numret är, det är det vi måste ta i dialog med de andra orterna.

Vill man ha ett nummer?

– Det vore bra att ha ett nummer. Det blir tydligt för alla. "Nu börjar man se att det minskar och vad kan man göra då"-ungefär. Jag tror det vore en bra utgångspunkt.

När sätts den här siffran?

– Jag törs inte lova att det blir innan valet.

Är det jobbigt att göra det innan valet?

– Nej, det har inget med valet att göra så. Men ingen skola är på tal nu och just nu har det ingen påverkan så.

"Inte varit topprioriterat"

Själva förklaringen till varför det dröjer är dock något diffus.

– Det har inte varit topprioriterat. Det är mycket annat som är högre prioriterat och som har varit det. Men jag tänker, oavsett styre framöver, att det är bra att ha påbörjat en sådan här dialog. Vi får bjuda in oss till orterna och ha den här dialogen, men det är ingen jättepanik. Förr eller senare vore det bra att göra det.

Ser du en risk, utifrån den demografiska utvecklingen, att fler skolnedläggningar kan komma i närtid?

– Fortsätter den demografiska utvecklingen kommer vi hamna i det läget. Så är det. Då kan vi behöva titta på flera av de små skolorna. Andemeningen är helt enkelt att om det fortsätter med låga födelsetal hamnar vi i det läget, där det inte går att bedriva bra utbildning i alla skolor. Så är det ju. Vi är inte där nu och vi hoppas att vi slipper hamna där. Jag gjorde nyligen en liten sökning om nedlagda förskolor och exempelvis Linköping har lagt ned elva stycken på bara ett par år. Så det här är inget som är unikt för oss.