Hårdare regler och ökat tryck får polisen att söka ny personal till arresten

Polisen är i behov av fler timanställda till arresten. Nya LAS-regler har försämrat förutsättningarna avsevärt och vis av erfarenhet vill man säkra upp teamet, eftersom det var hårt tryck på arresten en tid. – Behovet kan säkert uppstå igen, säger Michael Lindgren, gruppchef för arresten i norra länet.

När Michael Lindgren stämde av antalet ansökningar hade det kommit in över 60 till tjänsterna som arrestantvakter som polisen utlyst, och fortfarande återstår det ett par veckor av ansökningstiden.

– Det är mycket större gensvar än vad jag förväntade mig. Utifrån vad jag sett på deras CV och de ansökningar jag läst hittills ser det lovande ut. De har rätt typ av erfarenhet. Man behöver nödvändigtvis inte ha erfarenhet från att ha jobbat exempelvis som väktare eller inom kriminalvården,de går ofta lite högre upp i listorna. Men, det är ett väldigt speciellt jobb som kräver rätt personlighet, säger Michael Lindgren.

Vad skulle du säga är rätt personlighet?

– Att man inte stressar upp sig i situationer där det kanske blir stressigt, utan man ska kunna behålla lugnet, agera professionellt, kunna läsa av människor och anpassa sig. Det är det viktigaste.

Behovsöppna arrester

Man söker inte särskilt till arresten i Västervik, Vimmerbym Hultsfred eller Oskarshamn, utan ska vara beredd på att kunna arbeta där det behövs.

– Vimmerby, Hultsfred och Oskarshamn bemannar vi nästan uteslutande med timvikarier, de är mer behovsöppna. Hultsfreds används bara ett par gånger om året, Vimmerbys öppnar vi upp när det är något speciellt, exempelvis en större spelning på Pumpen, när en artist kommer till Kharma eller vid större event. Oskarshamn försöker vi ha öppet varje helg framöver, vi får se om vi lyckas bemanna upp det, säger Michael Lindgren.

Hur många timanställda behöver ni anställa?

– Det behövs ganska många, för det är speciellt med timanställda. Många har ett ordinarie jobb, vilket innebär att de inte kan ta alla lediga pass. Därför behöver vi ha ett stort antal för att täcka upp eventuella luckor. Med de nya LAS-reglerna har vi dessutom tappat en hel del timanställda som kommit upp i maxtid och vi har många som börjar närma sig den tiden, så vi behöver fylla på i tid. Med de nya reglerna får de bara jobba sammanlagt 365 dagar under en femårsperiod. De nya LAS-reglerna har försämrat jättemycket, så jag skulle säga att vi behöver 15-20 nya utöver våra tio fastanställda, som alla är placerade i Västervik.

Så det beror inte på ett ökat tryck i arresten?

– Jo, det är så också, ett något lite större behov har det blivit. Vi har haft det lite kämpigt en tid, när vi fick häktade till arresten för att häktena var fulla. Det var länge sedan nu, men nu har det börjat fylla upp i häktena igen, så behovet kan säkert uppstå igen. Då måste vi ha bemanning så det räcker, säger Michael Lindgren och tillägger att man alltid arbetar minst två stycken.

När tänker ni att den nya personalen ska börja?

– Så snart som möjligt. Jag räknar med att intervjuerna kommer påbörjas om en-två veckor. Då har jag läst igenom ansökningarna och så sållar vi ut dem vi vill kalla. De ska också säkerhetsprövas. Det är det som tar tid, upp till två månader om det vill sig illa.