Polisen lokalt går ut med varning – för oseriösa bolag

Polisen lokalt går nu ut med en varning om de oseriösa bolag som ringer till villaägare i norra Småland. Tidigare har bland annat det kommunala energibolaget i Vimmerby gått ut med en sådan varning.

De oseriösa bolagen ringer just nu till villaägare i norra Småland och erbjuder spolning av avlopp. De använder sig av olika företagsnamn och beskrivs vara påstridiga när de ringer.

"En av säljtaktikerna är att de berättar att de om ett par dagar ska ut och spola i det område där du bor, och att du då ska passa på att få ledningarna spolade", skriver polisen.

Det tycks också förekomma situationer där den som ringer påstår att arbetet utförs i samverkan med kommunen eller det bolag som sköter vatten och avlopp i din kommun.

"Kontakta då de som ansvarar för vatten och avlopp där du bor och kontrollera om det stämmer", skriver polisen.

Det finns också fall där den som ringer upp dig hänvisar till – eller kopplar dig – till en kundtjänst där man blir ombedd att uppge bank-id eller kortuppgifter. Det är då bedrägeriförsök och man ska aldrig lämna ut kontouppgifter eller använda bank-id när någon kontaktar dig om detta på telefon.